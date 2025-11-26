“Williams” komandasının rəhbəri Əbu-Dabidəki yarışda şəxsən iştirak edəcək

“Williams” “Formula-1” komandasının rəhbəri Ceyms Vaulz 14 oktyabrda Əbu-Dabidəki “Yas Marina” trasında keçiriləcək 12 saatlıq yarışında iştirak edəcək.
İdman.Biz bildirir ki, Vaulz “Garage 59” komandasının heyətində “McLaren 720S GT3 Evo” sürəcək.
Heyətdə isveçli Aleksandr Vest, italyan Marko Pulçini və britaniyalı pilot Mark Sansom da olacaq.
“Yenidən yarış dəbilqəsi taxmaq fürsəti məni həqiqətən həyəcanlandırır. “Garage 59”, 2022-ci il kampaniyamızdan yaxşı tanıdığım bir komandadır və 12 saatlıq yarışı rəqabətli bir şəbəkə ilə fantastik bir tədbirdir. Aleks, Mark və Marko ilə birlikdə avtomobili bölüşmək və yenidən yarış pilotu kimi hiss etmək xoş olacaq”, - Vaulz deyib.