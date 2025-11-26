Edrian Nyui “Aston Martin”in rəhbəri olacaq

“Aston Martin” texniki direktoru Edrian Nyui 2026-cı ildə komandanın rəhbəri icra edəcək.
İdman.Biz bu barədə komandanın mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.
Endi Kouell gələn ildən etibarən Britaniya komandasının yeni strategiya direktoru vəzifəsini icra edəcək.
Kouell 2024-cü il mövsümündə komandanın əsas vəzifəsini icra etmək üçün hibrid dövründə güc aqreqatlarının inkişafına cavabdeh olan “Mercedes”dən ayrılıb.
Edrian Nyui komandanın idarəedici texniki tərəfdaşı vəzifəsini qoruyub saxlayacaq.