27 Noyabr 2025
Edrian Nyui “Aston Martin”in rəhbəri olacaq

Formula 1
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 21:39
56
“Aston Martin” texniki direktoru Edrian Nyui 2026-cı ildə komandanın rəhbəri icra edəcək.

İdman.Biz bu barədə komandanın mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Endi Kouell gələn ildən etibarən Britaniya komandasının yeni strategiya direktoru vəzifəsini icra edəcək.

Kouell 2024-cü il mövsümündə komandanın əsas vəzifəsini icra etmək üçün hibrid dövründə güc aqreqatlarının inkişafına cavabdeh olan “Mercedes”dən ayrılıb.

Edrian Nyui komandanın idarəedici texniki tərəfdaşı vəzifəsini qoruyub saxlayacaq.

İdman.Biz

