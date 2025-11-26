26 Noyabr 2025
AZ

Norris müsahibə zamanı söyüş söydüyünə görə cərimələnib

Formula 1
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 06:12
38
Norris müsahibə zamanı söyüş söydüyünə görə cərimələnib

Britaniyalı “McLaren” pilotu Lando Norris “Las-Veqas” Qran-prisində yarışdan sonrakı müsahibə zamanı söyüş söydüyünə görə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) tərəfindən cərimə edilib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Norris 59.000 dollar cərimələnib.

Yarışdan sonrakı müsahibə zamanı Norris ilk döngədə “Red Bull” pilotu Maks Verstappenə uduzduğunu təsvir edərkən sözügedən ifadələri işlədib.

Norris yarışda ikinci yeri tutsa da, sürüşmə lövhəsindəki həddindən artıq aşınmaya görə diskvalifikasiya edilib. Ferstappen qalib gəlib, “Mercedes” pilotu Corc Rassel Norrisin diskvalifikasiyasından sonra ikinci, komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli isə üçüncü yeri tutub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Oskar Piastri “Formula-1”in yarış qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir
12:27
Formula 1

Oskar Piastri “Formula-1”in yarış qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir

24 yaşlı pilot qaydalardan sui-istifadə hallarının artdığını bildirib
Lyuis Hemilton: “Növbəti mövsümü gözləmirəm”
04:09
Formula 1

Lyuis Hemilton: “Növbəti mövsümü gözləmirəm”

Bu mövsüm Hemilton yalnız bir sprint qələbəsi var
Madriddə “Formula-1” Qran-prisinin təxirə salınması ilə bağlı şayiələri təkzib ediblər
25 Noyabr 23:54
Formula 1

Madriddə “Formula-1” Qran-prisinin təxirə salınması ilə bağlı şayiələri təkzib ediblər

Bu mərhələ təqvimdə ikinci İspaniya yarışı olacaq

“Ferrari” rəhbərliyi Luis Hemiltona xəbərdarlıq edib: sakitləşməsi tələb olunur
25 Noyabr 15:47
Formula 1

“Ferrari” rəhbərliyi Luis Hemiltona xəbərdarlıq edib: sakitləşməsi tələb olunur

Fred Vasser britaniyalı pilotun Las-Veqas Qran-prisindən sonrakı sərt reaksiyasını başa düşsə də, onun sözlərini həddindən artıq sayır
Ferstappen Formula-1 tarixinin ən yaxşı beş pilotunun adlarını sadalayıb
25 Noyabr 04:06
Formula 1

Ferstappen Formula-1 tarixinin ən yaxşı beş pilotunun adlarını sadalayıb

Maks “Kral yarışları”nın ən yaxşılarını sıralayıb
“Formula-1” və Las-Veqas Qran-prisi yarışın 2037-ci ilədək uzadılması üçün danışıqlar aparır
25 Noyabr 01:47
Formula 1

“Formula-1” və Las-Veqas Qran-prisi yarışın 2037-ci ilədək uzadılması üçün danışıqlar aparır

Yarışın hər il Şükranlıq günündən əvvəlki həftəsonu Las-Veqasda keçirilməsi nəzərdə tutulur

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb