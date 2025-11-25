Madriddə “Formula-1” Qran-prisinin təxirə salınması ilə bağlı şayiələri təkzib ediblər

Madrid Qran-prisinin təşkilatçıları, “Liberty Media”nın 2026-cı il Formula-1 mərhələsini başqa bir mərhələ ilə əvəz etməyi düşündüyü barədə məlumatları təkzib ediblər.
İdman.Biz “SoyMotor”a istinadən bildirib ki, yarış təşkilatçılarının nümayəndəsi bildirib ki, “işlər tamamilə qrafikə uyğun olaraq davam edir”.
İşlərin 31 maya qədər başa çatacağını bildirib.
Xatırladaq ki, “Madrinq” küçə trasında keçiriləcək Madrid Qran-prisinin gələn mövsüm dünya çempionatı təqvimində debüt etməsi planlaşdırılır. Yarış 13 sentyabrda keçiriləcək.
Bu mərhələ təqvimdə ikinci İspaniya yarışı olacaq.