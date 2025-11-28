Ferstappen, “McLaren”in Norris və Piastrinin sifarişlərinə necə yanaşmalı olduğunu açıqlayıb

“Red Bull”un pilotu Maks Ferstappen, “McLaren” sürücüləri Oskar Piastri və Lando Norrisin bir-biri ilə rəqabət aparmaqda sərbəst olmalı olduqlarını qeyd edib. O həmçinin bildirib ki, komanda heç bir pilotu sifarişlərlə geridə qoymamalıdır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Britaniya komandası əvvəllər heç bir pilota üstünlük verməyəcəyini açıqlamışdı.
“Onların yarışına icazə verməkdən daha yaxşı bir şey yoxdur. Niyə birdən Oskarın artıq Norrislə tam rəqabət aparmasına icazə verilməyəcəyini deməliyik?
Əsl qalib, hətta geridə olsa belə, mübarizə aparmalıdır. Əks halda, trasa çıxmağın mənası nədir? Belə pilotu asanlıqla ikinci adlandırmaq olar və düşünmürəm ki, Piastri belə olmaq istəyir. Oskarla mənim xallarımız eynidir və irəlidə hələ çox şey var. Amma düşünürəm ki, sürücülərə tam azadlıq verilməlidir”, - deyə France24 Ferstappendən sitat gətirib.