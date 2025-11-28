Piastri “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Norrisə kömək etməyəcək

“McLaren” pilotu Oskar Piastri komanda yoldaşı Lando Norrisə “Formula-1” çempionluğu uğrunda mübarizədə Qətər mərhələsində kömək etməyəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, mövsümün sonuncu mərhələsi Qətərdə 28-30 noyabr tarixlərində keçiriləcək.
“Bu barədə çox qısa müzakirə etdik və cavabım “yox”dur. Mən hələ də Ferstappen ilə xal baxımından bərabərəm və hər şey planım üzrə gedərsə, qalib gəlmək üçün yaxşı şansım var, ona görə də bəli, biz də bunu edəcəyik.
Düşünürəm ki, bu il titul qazanmaq üçün hələ də şans var və bu, əvvəllər bir neçə dəfə baş verib. Buna görə də bunun mümkün olmadığını bilirəm, amma başa düşürəm ki, bu, çox uzaq bir fürsətdir.
Son iki həftəsonum mükəmməl olsa belə, təkcə buna etibar edə bilmərəm. Xeyrinə işləmək üçün başqa şeylərə ehtiyacım var və mən bunun çox fərqindəyəm. Ona görə də mənim üçün əsas məsələ hər dəfə etməyə çalışdığım ən yaxşı həftəsonları keçirməyə çalışmaq və sonra digərlərinin necə olacağını görməkdir”, - deyə GP Blog Piastrinin sözlərini sitat gətirir.
Ümumi təsnifatda Norris 390 xalla liderlik edir, Piastri və “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen isə 366 xala malikdirlər.