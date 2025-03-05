5 Mart 2025
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“Liverpul”un Paris sınağı, Münhendə Almaniya dueli

Futbol
Xəbərlər
5 Mart 2025 10:39
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“Liverpul”un Paris sınağı, Münhendə Almaniya dueli

Bu gün Çempionlar Liqasında 1/8 finalın ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

İdman.biz xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 4 matç keçiriləcək.

Parisdəki görüş daha böyük maraqla gözlənilir. “Liverpul” PSJ ilə üz-üzə gələcək. Almaniya klubları “Bavariya” ilə “Bayer” Münhendə qarşılaşacaq. “İnter” “Feyenoord”un, “Barselona” “Benfika”nın qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, cavab görüşləri martın 11-12-də keçiriləcək.

Çempionlar Liqası
1/8 final, ilk oyunlar
5 mart

21:45. “Feyenoord” – “İnter”
00:00. PSJ – “Liverpul”
00:00. “Bavariya” – “Bayer”
00:00. “Benfika” – “Barselona”

İdman.biz

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