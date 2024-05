“Zirə” – “Qarabağ” oyununun hakimləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIV turun təyinatları məlum olub.

İdman.biz xəbər verir ki, bunu PFL-in mətbuat xidməti açıqlayıb.

Bu gün start götürən turun hakimləri də müəyyənləşib. Çempionatın liderləri “Qarabağ”la “Zirə” arasında görüşü FİFA referisi Əliyar Ağayev idarə edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXXIV tur

10 may (cümə)

“Neftçi” – “Kəpəz”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Vüsal Məmmədov, Müslüm Əliyev, Əli Əliyev

VAR: İnqilab Məmmədov

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Neftçi Arena”, 19:00



11 may (şənbə)

“Araz-Naxçıvan” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Zöhrab Abbasov, Orxan İbişov, Elvin Bayramov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Liv Bona Dea Arena”, 17:00



“Zirə” – “Qarabağ”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

Zirə İdman Kompleksi stadionu, 19:30



12 may (bazar)

“Qəbələ” – “Sabah”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu, 17:00



“Sumqayıt” – “Səbail”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Kamran Bayramov, Şirmamed Mamedov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov

M.Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu, 19:30

İdman.biz