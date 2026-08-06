Batrakov “Qalatasaray”la müqavilə şərtlərini razılaşdırıb

Türkiyə Superliqası təmsilçisi “Qalatasaray” Rusiyanın “Lokomotiv” futbol komandasında çıxış edən yarımmüdafiəçi Aleksey Batrakovun transferini yekunlaşdırmağa yaxındır.
İdman.Biz xəbər verir ki, İstanbul klubu 21 yaşlı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin bütün şərtləri üzrə razılığa gəlib.
Türkiyəli jurnalist Fatih Aslanın məlumatına görə, “Qalatasaray”la Moskva təmsilçisi arasında da transferlə bağlı müəyyən razılaşma əldə olunub. Lakin klublar hələ keçidi rəsmən açıqlamayıblar.
Bundan əvvəl Batrakovun İstanbul klubuna keçməyə razılıq verdiyi, lakin tərəflərin transfer məbləği ilə bağlı ortaq məxrəcə gələ bilmədiyi bildirilirdi.
“Lokomotiv”in yetirməsi olan Batrakov əsas komandada 33 qol vurub.
“Transfermarkt” 21 yaşlı yarımmüdafiəçini 28 milyon avro (55 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirir. O, hazırda Rusiya Premyer Liqasının ən bahalı futbolçusudur.