İqor Kostyuk: “Növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

"Qarabağ" ötən mövsüm Çempionlar Liqasında çıxış etmiş güclü rəqibdir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu "Dinamo Kiyev"in baş məşqçisi İqor Kostyuk UEFA Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri oyundan öncə baş tutan mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis "Qarabağ"ın güclü rəqib olduğunu vurğulayıb və komandasının qarşılaşmaya ciddi hazırlaşdığını söyləyib.
"PAOK-la oyundan nəticə çıxarmalıyıq. Futbolda səhvlər qaçılmazdır. Əsas məsələ futbolçuların həmin səhvlərə necə reaksiya verməsi və onları aradan qaldırmasıdır. Komandamızın oyundan-oyuna inkişaf edəcəyinə inanıram. "Qarabağ" ötən mövsüm Çempionlar Liqasında çıxış etmiş güclü rəqibdir. Bununla yanaşı, biz də öz gücümüzə inanırıq, rəqibi təhlil etmişik və növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik", - Kostyuk bildirib.
UEFA Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin "Dinamo" - "Qarabağ" matçı sabah, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Polşadakı "Lublin Arena"da start götürəcək. Komandalar arasında cavab matçı isə avqustun 13-də, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.