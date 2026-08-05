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“Dinamo Kiyev”in oyunçusu: “Qarabağ”a qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərməyə hazırıq”

Futbol
Xəbərlər
5 Avqust 2026 21:04
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“Dinamo Kiyev”in oyunçusu: “Qarabağ”a qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərməyə hazırıq”

“Dinamo Kiyev” “Qarabağ”a qarşı ən yaxşı oyununu göstərməyə hazırdır.

İdman.Biz bildirir ki, bunu Ukrayna təmsilçisinin yeni transferi Aleksey Siç matçdan əvvəl baş tutan mətbuat konfransında deyib.

Müdafiəçi komandasının UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində Ağdam təmsilçisinə qarşı görüşdə uğurlu nəticə qazanacağını söyləyib:

UEFA Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin "Dinamo" - "Qarabağ" matçı sabah, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Polşadakı "Lublin Arena"da start götürəcək.

"Əlbəttə, PAOK-a məğlubiyyət üzücü oldu. Amma qarşımıza qoyduğumuz məqsədə doğru irəliləməyə davam edirik. Komandada əhval-ruhiyyə yaxşıdır, döyüşkəndir. "Qarabağ"a qarşı ən yaxşı oyunumuzu göstərməyə hazırıq. Komandaya uyğunlaşmışam. Heyətdə yer alan futbolçuların bir çoxunu Ukrayna millisindən tanıyırdım. "Qarabağ"la matçda özümü ən yaxşı tərəfdən göstərmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm", oyunçu bildirib.

Komandalar arasında cavab matçı isə avqustun 13-də, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
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