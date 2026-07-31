Koul Palmer: “Xabi Alonso komandaya yeni nəfəs gətirib”

İngiltərənin “Çelsi” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Koul Palmer baş məşqçi Xabi Alonso ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz “Daily Post”a istinadən xəbər verir ki, İngiltərə millisinin futbolçusu ispaniyalı mütəxəssisin komandaya gəlişini müsbət qiymətləndirib.
“Xabi Alonso futbolçular olaraq bizim üçün komandaya yeni nəfəs gətirib. Biz çox xoşbəxtik, onun ideyalarını bəyənirik”, - Palmer bildirib.
Xabi Alonso 2026-cı ilin yayında “Çelsi”nin baş məşqçisi təyin olunub. Palmerin sözlərinə görə, futbolçular artıq yeni mütəxəssisin oyun fəlsəfəsinə müsbət yanaşırlar.