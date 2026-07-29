“Sabah”ı böyük ehtimalla “Lex” gözləyir: Polşa klubları ilə duellərin tarixi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bakı təmsilçisi “Sabah” futbol üzrə Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib və burada onun rəqibi böyük ehtimalla Polşanın “Lex” klubu olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu ikinci təsnifat mərhələsində Finlandiyanın “KuPS” komandasını hər iki oyunda məğlub edib - evdə 1:0, səfərdə isə 2:0.
İndi “Sabah”ı “Lex” - “Orhus” cütünün qalibi gözləyir. Polşa klubu ilk oyunda Danimarka təmsilçisini səfərdə 4:1 hesabı ilə darmadağın edərək məsələnin böyük hissəsini həll edib. Cavab qarşılaşması bu gün - iyulun 29-da Poznanda keçiriləcək. Bu cütün qalibi üçüncü təsnifat mərhələsində “Sabah”la qarşılaşacaq.
“Lex” kimdir?
Poznan şəhərinin “Lex” klubu Polşanın ən titullu komandalarından biridir və ölkənin hazırkı çempionudur. Nils Frederiksenin rəhbərlik etdiyi komanda 2025/26 mövsümündə ardıcıl ikinci dəfə Ekstraklasanın qalibi olub və tarixində 10-cu çempionluğunu qazanıb.
Poznan təmsilçisi 34 turdan sonra 60 xalla çempionatı başa vurub. Komanda 16 qələbə qazanıb, 12 heç-heçə edib və 6 dəfə məğlub olub. “Qurnik” və “Yagelloniya” hərəyə 56 xal toplayıb. “Lex” çempionluğun taleyini faktiki olaraq son turdan bir əvvəl “Radomyak”ı səfərdə 3:1 hesabı ilə məğlub etməklə həll edib.
Köhnə tanış və Lənkəranda Levandovskinin qolu
“Lex” üçün mümkün “Sabah” dueli Azərbaycan təmsilçiləri ilə ilk qarşılaşma olmayacaq. İntertoto Kuboku da nəzərə alınmaqla, Poznan klubu indiyədək Azərbaycan komandaları ilə beş dəfə pley-off xarakterli duel keçirib.
İlk rəqib 2005-ci ildə “Karvan” olub. Yevlax təmsilçisi İntertoto Kubokunun birinci mərhələsində “Lex”ə Azərbaycanda 1:2, Poznanda isə 0:2 hesabı ilə uduzub.
Üç il sonra polşalıların rəqibi "Xəzər Lənkəran" olub. UEFA Kubokunun birinci təsnifat mərhələsində “Lex” Azərbaycanda o vaxt hələ geniş tanınmayan Robert Levandovskinin qolu sayəsində 1:0 hesabı ilə qalib gəlib, evdə isə 4:1 hesabı ilə üstün olub.
2010/11 mövsümünün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində Bakı "İnter"i ilə duel xüsusilə dramatik alınıb. “Lex” Bakıda 1:0 hesabı ilə qalib gəlsə də, evdə eyni hesabla məğlub olub. Penaltilər seriyasında isə polşalılar 9:8 hesabı ilə üstün gəliblər.
2012-ci ildə “Lex” yenidən “Xəzər Lənkəran”la qarşılaşıb. Lənkərandakı 1:1 hesablı heç-heçədən sonra Poznan klubu evdə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, İntertoto Kuboku da daxil olmaqla Azərbaycan komandaları ilə ilk dörd duel Polşa klubunun xeyrinə başa çatıb.
“Qarabağ” “Lex”in qalibiyyət seriyasını dayandırdı
Dəyişiklik 2022-ci ildə, “Lex”in Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində “Qarabağ”la qarşılaşdığı vaxt baş verib.
Polşa klubu Poznandakı ilk oyunda 1:0 hesabı ilə qalib gəlib və Bakıda keçirilən cavab görüşünün cəmi 19-cu saniyəsində daha bir qol vurub. Lakin bundan sonra Qurban Qurbanovun komandası rəqibini 5:1 hesabı ilə darmadağın edib. “Qarabağ” “Lex”i avrokubokdan kənarlaşdıran ilk Azərbaycan klubu olub.
Beləliklə, İntertoto Kuboku da nəzərə alınmaqla “Lex” Azərbaycan klubları ilə beş duel keçirib: dördündə qalib gəlib, birində uduzub. Ayrı-ayrı 10 oyunda isə Poznan təmsilçisi 7 qələbə qazanıb, 1 heç-heçə edib və 2 dəfə məğlub olub.
Polşa öndədir, amma tendensiya dəyişib
Azərbaycan və Polşa klubları arasında avrokubok qarşıdurmalarının tarixi 1996-cı ildə başlayıb. İlk illər polşalıların böyük üstünlüyü ilə keçib. “Xəzri” “Hutnik”ə (0:9, 2:2), “Neftçi” “Vidzev”ə (0:2, 0:8), "Kəpəz" LKS-ə (1:4, 1:3), MKT-"Araz" "Qrotslin"ə (0:0, 0:1), "Xəzər Lənkəran" "Lex"ə (0:1, 1:4) uduzub, daha sonra isə "İnter" də eyni "Lex" səddini keçə bilməyib (0:1, 1:0; penaltilərdə 8:9).
Azərbaycanın belə qarşıdurmalarda ilk uğurunu 2010-cu ildə "Qarabağ" qazanıb. Ağdam təmsilçisi Krakov "Visla"sını hər iki oyunda məğlub edib – Polşada 1:0, Bakıda isə 3:2.
Məhz həmin dövrdən qüvvələr nisbəti dəyişməyə başlayıb. İntertoto Kubokunu nəzərə almadan Çempionlar Liqası və UEFA Kuboku/Avropa Liqasının təsnifat mərhələlərində Azərbaycan və Polşa klubları 13 duel keçiriblər. Onların 8-də Polşa, 5-də isə Azərbaycan təmsilçiləri mərhələ adlayıb. Lakin 2010-cu ildən etibarən hesab artıq Azərbaycan klublarının xeyrinədir – 5:3. Son beş qarşıdurmada isə (2013-cü ildən başlayaraq) üstünlük daha qabarıqdır – 4:1.
Burada əsas pay "Qarabağ"a məxsusdur. Ağdam klubu Polşa komandaları ilə beş dəfə qarşılaşıb və onların dördündə qalib gəlib: 2010-cu ildə "Visla" (1:0, 3:2), 2013-cü ildə "Pyast" (2:1, 2:2), 2020-ci ildə "Legiya" (mərhələnin yeganə oyununda 3:0) və 2022-ci ildə "Lex" (0:1, 5:1). Yeganə məğlubiyyət isə 2023/24 mövsümünün Çempionlar Liqası təsnifatında "Rakuv"la dueldə qeydə alınıb – 2:3 və 1:1.
Azərbaycanın daha bir uğuru isə "Qəbələ"nin hesabınadır. Komanda 2017/18 mövsümündə Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində "Yagelloniya" ilə evdə 1:1 hesablı heç-heçədən sonra Belostokda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Beləliklə, UEFA-nın əsas təsnifat turnirlərində Azərbaycan klublarının Polşa təmsilçiləri üzərində qazandığı beş qələbədən dördü "Qarabağ"a məxsusdur.
Əgər əlavə olaraq 2005-ci ildə "Karvan"la "Lex" arasında keçirilən İntertoto Kuboku dueli də nəzərə alınsa, ümumi tarixdə mərhələ adlama hesabı Polşanın xeyrinə 9:5-dir. Ayrı-ayrı oyunlarda isə iki ölkənin komandaları 27 dəfə qarşılaşıb: Polşa klubları 14, Azərbaycan klubları 7 qələbə qazanıb, 6 görüş isə heç-heçə başa çatıb.
Bəs “Orhus” keçsə?
Əgər Poznanda möcüzə baş versə və “Orhus” evdə aldığı 1:4 hesablı məğlubiyyətin əvəzini çıxaraq “Lex”i mübarizədən kənarlaşdıra bilsə, “Sabah”ın rəqibi Danimarkanın hazırkı çempionu olacaq.
Orhus şəhərinin komandası ölkənin ən qədim və ən tanınmış klublarından biridir. 2025/26 mövsümündə komanda tarixində altıncı çempionluğunu qazanıb və 40 ildən sonra ilk dəfə Danimarka çempionu olub. Bundan əvvəl "Orhus" sonuncu dəfə 1986-cı ildə ölkə çempionu adını qazanmışdı.
“Orhus” indiyədək avrokuboklarda Azərbaycan klubları ilə qarşılaşmayıb. Azərbaycan və Danimarka təmsilçiləri arasındakı avrokubok tarixində indiyədək yalnız "Qarabağ" və "Kopenhagen" klubları iştirak edib.
1998/99 mövsümünün Kubok Qalibləri Kubokunda “Kopenhagen” “Qarabağ”ı evdə 6:0, Bakıda isə 4:0 hesabı ilə darmadağın edib. Bundan 19 il sonra komandalar Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində yenidən üz-üzə gəliblər. “Qarabağ” evdə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib, Kopenhagendə 1:2 hesabı ilə uduzub, lakin səfər qolu qaydası sayəsində qrup mərhələsinə yüksəlib. 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində isə Ağdam təmsilçisi Danimarka klubunu Bakıda 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Beləliklə, Azərbaycan və Danimarka təmsilçiləri arasında keçirilən beş avrokubok oyununda Danimarka klubları üç, Azərbaycan klubları isə iki qələbə qazanıb. Mərhələ adlama ilə nəticələnən iki qarşıdurmada isə balans bərabərdir – hər ölkənin bir uğuru var.
“Sabah”la “Orhus” arasında mümkün qarşılaşma bu klublar üçün avrokubok tarixində ilk duel olacaq və Azərbaycan–Danimarka futbol rəqabətində yeni səhifə açacaq.