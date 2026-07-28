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İtaliya millisində növbəti təyinat: Klaudio Ranyeri texniki direktor oldu

Futbol
Xəbərlər
28 İyul 2026 17:31
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İtaliya millisində növbəti təyinat: Klaudio Ranyeri texniki direktor oldu

İtaliyalı mütəxəssis Klaudio Ranyeri İtaliya millisinin texniki direktoru təyin olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabrizio Romano sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

73 yaşlı mütəxəssis bu vəzifədə Paolo Maldinini əvəzləyəcək.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Roberto Mançininin yenidən İtaliya millisinin baş məşqçisi təyin olunacağı açıqlanıb.

Xatırladaq ki, İtaliya yığmasının baş məşqçisi postuna əsas namizədlərdən biri Andrea Pirlo idi. Lakin iyulun 27-də Pirlo ilkin razılığa baxmayaraq, İtaliya millisinin baş məşqçisi olmayacağını açıqlayıb. Buna onun Rusiya bukmeker şirkəti ilə əməkdaşlığı səbəbindən yaranan maneələr səbəb olub.

Bundan sonra İtaliya Futbol Federasiyasının (FIGC) texniki direktoru Paolo Maldini və onun müşaviri Leonardo vəzifələrini tərk ediblər.

İdman.Biz
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