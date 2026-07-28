Elxan Səmədov Serbiyada Superliqa rəsmisi ilə görüşə bilər

Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) prezidenti Elxan Səmədov Serbiya Superliqasının baş katibi Darko Ramovsla səfərdə görüşə bilər.
Bunu Peşəkar Futbol Liqasının texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov bildirib.
O, Darko Ramovsun Azərbaycana səfər çərçivəsində PFL-in qonağı olmasından və görüşün detallarından danışıb.
“Təbii ki, qonağın vəzifəsindən irəli gələrək əsas müzakirə predmeti yerli liqalar, təşkilatçılıq, struktur, azarkeş marağı, infrastruktur oldu. Diqqətçəkən məqamlardan biri Darko Ramovsun Serbiyadakı bəzi klubların sırf Avropaya futbolçu satışı sayəsində ayaqda qalmaları yönündə dedikləri idi. Ramovs Azərbaycan futbolu ilə bağlı da xoş sözlər dedi. “Qarabağ”, “Sabah”, “Zirə” kimi klubların beynəlxalq arenada çıxışının təsadüf olmadığını vurğulayan qonaq bu sayın artacağına əminlik ifadə etdi”, - deyə o report.az-a açıqlamasında söyləyib.
Qurum rəsmisi əlavə edib ki, görüş zamanı Serbiya Superliqası və Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası arasında əməkdaşlıq və perspektivlər müzakirə olunub:
“Darko Ramovs Azərbaycan futboluna uğurlar arzuladı. Bu tip görüşlərin gələcəkdə Serbiyada da baş tuta biləcəyi vurğulandı”.
Qeyd edək ki, Elxan Səmədov dörd gün öncə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) Ümumi Yığıncağında növbəti dəfə qurumun prezidenti vəzifəsinə seçilib.