28 İyul 2026
AZ

Artim Şakiri: “CSKA Sofia”nın “Qarabağ”ı keçməsi sürpriz olmayacaq” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
28 İyul 2026 16:19
135
Artim Şakiri: “CSKA Sofia”nın “Qarabağ”ı keçməsi sürpriz olmayacaq” - MÜSAHİBƏ

“Ümumilikdə oyunun bu qədər ağır keçəcəyini bilirdim”.

Bunu “Qarabağ” futbol klubunun və “CSKA Sofia”nın sabiq futbolçusu Artim Şakiri sportal.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- “CSKA Sofia” ilk matçda Bakıda “Qarabağ”la heç-heçə etdi. Komandaların bu matçdakı performansını necə dəyərləndirərdiniz?

- Matçdan əvvəl də demişdim ki, “CSKA Sofia” böyük və güclü komandadır. Onlar artıq çox yaxşıya oynayırlar və bu komandaya qarşı qarşı çox çətin olacağını bilirdim. Düzü, Böyük Britaniyada olduğum üçün oyunu ilk dəqiqədən izləyə bilmədim. Lakin matçın təkrarına baxdım, hesabdan da məlumatlı idim. Ümumilikdə oyunun bu qədər ağır keçəcəyini bilirdim.

- İndi hansı komanda daha şanslıdır? Sofiyadakı oyunun formatı və ssenarisi necə olacaq?

- Hansısa proqnoz vermək çətindir.

- “Qarabağ” haqda fikriniz necədir?

- Mənim fikrim budur ki, “Qarabağ” Avropada böyük klublara qarşı oynaya və yaxşı nəticələr əldə edə biləcəyini göstərdi. Amma bir oyunla “Qarabağ”ın güclü və ya zəif olduğunu deyə bilmərik. Bu oyunlarda vacib olan yaxşı oynamaq yox, qazanmaqdır.

- “CSKA Sofia”nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanması sizin üçün sürpriz olacaq?

- Xeyr, “CSKA Sofia” “Qarabağ”ı məğlub edərək pley-off mərhələsinə vəsiqə qazansa, mənim üçün təəccüblü olmayacaq. Çünki “CSKA Sofia” böyük klubdur. Onlar avrokuboklarda da əvvəllər uğurlu çıxış ediblər.

- Həm “CSKA Sofia”, həm də “Qarabağ”da oynamısınız. Hansı komandanın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmasını istəyirsiniz? Hansı komandaya azarkeşlik edəcəksiniz?

- ⁠Bu suala cavab verə bilməyəcəm. Çünki hər iki komandanın növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmasını istəyirəm. Amma bu da mümkün deyil, çünki növbəti mərhələyə bir komanda yüksəlməlidir. Həqiqətən də buna cavab verə bilməyəcəm. Onlar həm mənim keçmiş klubumdur, hər ikisində çox gözəl vaxtlarım olub. “CSKA Sofia”nın heyətində Bolqarıstan çempionu olmuşam, “Qarabağ”da olduğum dönəmdə isə ölkə kubokunu qazanmışam.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mehdi Cənnətov: “Səbail”in Premyer Liqa hədəfi mənim üçün cəlbedici oldu”
17:42
Azərbaycan futbolu

Mehdi Cənnətov: “Səbail”in Premyer Liqa hədəfi mənim üçün cəlbedici oldu”

Təcrübəli qapıçı “Səbail”ə keçidi və ötən mövsümünü dəyərləndirib
“Zaqatala” yeni mövsüm öncəsi açıq seleksiya keçirəcək
17:27
Azərbaycan futbolu

“Zaqatala” yeni mövsüm öncəsi açıq seleksiya keçirəcək

16-25 yaş arası futbolçular seçimlərdə iştirak edə biləcəklər
AFFA “İmişli” akademiyasının məşqçiləri ilə təlim keçirdi - FOTO
16:04
Azərbaycan futbolu

AFFA “İmişli” akademiyasının məşqçiləri ilə təlim keçirdi - FOTO

Futbolun İnkişafı Departamenti gənc futbolçuların inkişafı ilə bağlı müasir yanaşmaları təqdim edib
“Araz-Naxçıvan” ev oyunlarını Qəbələdə keçirəcək
15:49
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan” ev oyunlarını Qəbələdə keçirəcək

Naxçıvan təmsilçisi 2026/2027 mövsümündə rəqiblərini Qəbələ şəhər stadionunda qəbul edəcək
İbrahim Qədirzadə: “Xankəndi”dən təklif gələndə çox sevindim”
15:21
Azərbaycan futbolu

İbrahim Qədirzadə: “Xankəndi”dən təklif gələndə çox sevindim”

Yarımmüdafiəçi yeni klubu seçməsinin səbəblərini açıqlayıb
“Kəpəz” “Neftçi”nin yetirməsi ilə bağlı qərarını verdi
14:50
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” “Neftçi”nin yetirməsi ilə bağlı qərarını verdi

Gəncə təmsilçisi Hüseyn Babayevlə əməkdaşlığa davam etmək qərarına gəlib

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub