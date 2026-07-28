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“Zaqatala” yeni mövsüm öncəsi açıq seleksiya keçirəcək

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 17:27
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“Zaqatala” yeni mövsüm öncəsi açıq seleksiya keçirəcək

Azərbaycan Birinci Liqasında çıxış edən “Zaqatala” futbol klubu yeni mövsüm öncəsi seleksiya məşqləri təşkil edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2026/2027-ci illər mövsümünə hazırlıq çərçivəsində keçiriləcək seçimlərdə məqsəd istedadlı və perspektivli futbolçuları müəyyənləşdirməkdir.

Seleksiyada 16-25 yaş arası, peşəkar və ya həvəskar futbol təcrübəsi olan, fiziki hazırlığı yüksək səviyyədə olan oyunçular iştirak edə bilərlər.

Seçim məşqi 1 avqust tarixində saat 18:00-da Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, seleksiyada iştirak etmək istəyən futbolçular öncədən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat üçün əlaqə nömrəsi: +994 70 514 07 80 (WhatsApp).

İdman.Biz
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