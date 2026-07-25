Dani Alveş: “Qvardiola bizə yalnız öz işimizi görməyi öyrədirdi”

“Barselona”nın sabiq müdafiəçisi Dani Alveş komandanın baş məşqçisi Xosep Qvardiola ilə birgə çalışdığı dövrdə ondan öyrəndiyi ən vacib dərslərdən danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı keçmiş futbolçu maraqlı bir xatirəsini bölüşüb.
“Bir məqamı danışım. Adətən futbolçular bazar günü oynayırsa, bazar ertəsi məşq etmirlər. İstirahət edir, masaja gedir və bərpa prosedurlarından keçirlər. Amma mən məşq edirdim, çünki bu mənim üçün istirahət idi. Pep deyirdi: "Bu oğlan bir az dəlidir", amma bunu qəbul edirdi. Mən isə cavab verirdim: “Bazar günü demək olar ki, heç nə etməmişəm, deməli, bazar ertəsi heç olmasa nəsə etməliyəm”. Beləcə, oynamayan futbolçularla birlikdə məşq edirdim.
Pep bizə öyrədirdi ki, sənin öz iş sahən kifayətdir, öz tapşırığını yerinə yetirməyin kifayətdir. Başqasının işini görməyə çalışma”, – deyə Alveş “Mundo Deportivo” nəşrinə bildirib.
Dani Alveş və Xosep Qvardiola 2008–2012-ci illərdə “Barselona”da birlikdə çalışıblar. Onların əməkdaşlığı dörd mövsüm (2008/09–2011/12) davam edib. Bu dövrdə “Barselona” 14 titul qazanıb.