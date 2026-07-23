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Hristo Yanev: “Bərabərlik bizim üçün yaxşı nəticədir”

Futbol
Xəbərlər
23 İyul 2026 22:25
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Hristo Yanev: “Bərabərlik bizim üçün yaxşı nəticədir”

“Oyunçularım özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər, futbolçularım motivasiyalı idi, onların ailələləri də burada idi. Növbəti oyunda bizi qərgin qarşılaşma gözləyir”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri Bolqarıstanın “CSKA Sofia” klubunun baş məşqçisi Hristo Yanev “Qarabağ”la oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.

UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunu 0:0 hesabı ilə başa çatıb.

“Qarabağ” güclü klubdur, oyunçuları peşəkardılar. Bərabərlik bizim üçün yaxşı nəticədir. Bolqar jurnalistlər bu səbəbdən məni mətbuat konfransında alqışlarla qarşıladılar”, - Yanev bildirib.

“Qarabağ”-“CSKA Sofia” duelinin cavab matçı bir həftə sonra Sofiya şəhərində reallaşacaq.

İdman.Biz
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