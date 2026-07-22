CSKA-nın baş məşqçisi: “Məqsədimiz qələbə qazanmaqdır”

“Matça hazırıq. Yaxşı oyun göstərməyə çalışacağıq”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Bolqarıstanın CSKA (Sofiya) klubunun baş məşqçisi Hristo Yanev UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində “Qarabağ”la keçiriləcək ilk oyundan əvvəl təşkil olunmuş mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis bəzi futbolçularının zədə səbəbindən qarşılaşmada iştirak edə bilməyəcəyini bildirib.
“Qarabağ”ın bütün oyunlarını izləmişik və rəqibi yaxşı təhlil etmişik. Güclü komandaya qarşı oynayacağımızı bilirik. Bu oyuna ciddi hazırlaşmışıq və meydanda ən yaxşı tərəflərimizi nümayiş etdirməyə çalışacağıq. Hansı komandanın daha üstün olduğunu isə sabah görəcəyik. Komandamızda ümumi vəziyyət yaxşıdır. Avropa Liqasında çıxış etmək hər bir futbolçu və məşqçi üçün böyük motivasiyadır. Bundan böyük stimul ola bilməz. Hər zaman növbəti mərhələyə yüksəlməyi arzulayırıq və bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Təbii ki, əsas məqsədimiz qələbə qazanmaqdır”, - Yanev deyib.
İyulun 23-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” – CSKA görüşü saat 20:00-da başlayacaq.