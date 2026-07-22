Yuri Vernidub: “Futbolçular haqqında danışmaq istəmirəm”

"Neftçi"nin baş məşqçisi Yuri Vernidub "Dinamo" (Minsk) ilə oyundakı məğlubiyyətə görə özünü günahlandırıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında deyib.
O, Bakıda Belarus təmsilçisinə 2:4 hesabı ilə uduzduqları UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunu haqqında danışıb.
"Məğlubiyyətə görə mən günahkaram. Komandamız 15-20 dəqiqə tam üstünlüklə oynadı və iki qol vurdu. Sonra meydanda səhvlər oldu. Emil Balayev birinci hissədə zədələndi, amma oynamağa davam etdi. Buna baxmayaraq qapısında qol gördü. Fasiləyə də üstün yollandıq. Həmin vaxt ab-hava yüksək səviyyədə idi. Bütün qolları səhvlərə görə buraxdıq", - Vernidub deyib.
O, bir neçə qol epizodundan yararlana bilmədiklərini söyləyib: "Sən qol vura bilməyəndə rəqib fərqlənir. Bu qarşılaşmanı təhlil etməli və nəticə çıxartmalıyıq. Futbolçular haqqında danışmaq istəmirəm. Bu, düzgün yanaşma olmaz".
Baş məşqçi istefa vermək barədə düşünmədiyini sözlərinə əlavə edib:
"Cavab görüşünə hazırlaşacağıq. Səfərdə qələbə qazana bilərik. Məşqçiyə işləmək üçün imkan yaratmaq lazımdır. Tez-tez mütəxəssis dəyişmək yaxşı nəticələrə gətirib çıxarmır. Futbolda məğlubiyyət də var. Belə hallar olur".
Cavab oyunu iyulun 30-da keçiriləcək. Cütün qalibi növbəti raundda "Jelezniçar" (Serbiya) - "Braqa" (Portuqaliya) duelinin qalibi ilə oynayacaq.