15 İyul 2026
AZ

Obameyanq La Liqaya qayıdır: Yeni klubu bəlli oldu

Futbol
Xəbərlər
15 İyul 2026 17:01
88
Obameyanq La Liqaya qayıdır: Yeni klubu bəlli oldu

Qabon millisinin hücumçusu Pyer-Emerik Obameyanq yenidən İspaniya La Liqasında çıxış etməyə yaxındır.

İdman.Biz xəbər verir ki, 37 yaşlı futbolçu “Marsel”dən “Deportivo”ya keçəcək. La-Korunya təmsilçisinin transfer üçün Fransa klubuna 1,5 milyon avro (3 milyon AZN) ödəyəcəyi bildirilir.

Tərəflər arasında razılaşmanın əldə olunduğu və transferin yaxın zamanda rəsmiləşdiriləcəyi gözlənilir. “Marsel” daha əvvəl hücumçunun satış qiymətini 1,5 milyon avro müəyyənləşdirmişdi.

Obameyanq 2022-ci ildə “Barselona”nın heyətində La Liqada çıxış edib. O, Kataloniya klubundan ayrıldıqdan sonra “Çelsi”, “Əl-Qadisiyyə” və “Marsel”də forma geyinib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəhman Daşdəmirov: “Çempionlar Liqasında asan oyun olmur” - MÜSAHİBƏ
17:51
Azərbaycan futbolu

Rəhman Daşdəmirov: “Çempionlar Liqasında asan oyun olmur” - MÜSAHİBƏ

“Sabah”ın müdafiəçisi yeni mövsümdə də etimadı doğrultmağa çalışacağını deyib
Argentina - İngiltərə: Maradonanın xatirəsi, Messi ilə Keyn-Bellinqem tandeminin dueli - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:22
DÇ-2026

Argentina - İngiltərə: Maradonanın xatirəsi, Messi ilə Keyn-Bellinqem tandeminin dueli - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bizi DÇ-2026-nın ən prinsipial qarşıdurmalarından biri gözləyir
Lamin Yamalın Barselonadakı evini qarətə cəhd göstərildi
17:15
Futbol

Lamin Yamalın Barselonadakı evini qarətə cəhd göstərildi

İki nəfər futbolçunun malikanəsinə daxil olmağa çalışıb
Azərbaycan Premyer Liqasının oyunçusu “Səbail”də - VİDEO
16:39
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasının oyunçusu “Səbail”də - VİDEO

29 yaşlı vinger yeni mövsümdə Bakı klubunun uğurları üçün mübarizə aparacaq
Mahir Emreli seçimini etdi - Polşaya geri qayıdır
15:32
Azərbaycan futbolu

Mahir Emreli seçimini etdi - Polşaya geri qayıdır

Millimizin üzvünün “Kayzerslautern”lə müqavilə müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədərdir
“Sağlam həmkar” minifutbol turniri başa çatıb - FOTO
15:17
Futbol

“Sağlam həmkar” minifutbol turniri başa çatıb - FOTO

17 komandanın mübarizə apardığı turnir başa çatıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib