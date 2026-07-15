“Barselona” Aleks Kamposla müqaviləni uzatdı

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının müdafiəçisi Aleks Kamposun klubdakı gələcəyinə aydınlıq gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın U-18 millisinin kapitanı Kataloniya təmsilçisi ilə yeni müqavilə imzalamağa razılaşıb.
Yeni sazişə əsasən, Kampos 2029-cu ilin iyununa qədər “Barselona”da çıxış edəcək. Müqavilədə klubun istəyindən asılı olaraq onu daha bir mövsüm - 2030-cu ilin yayına qədər uzatmaq imkanı da nəzərdə tutulub.
Gənc müdafiəçi “Barselona”nın gələcək planlarında önəmli fiqurlardan biri hesab olunur.