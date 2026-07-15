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“Barselona” Aleks Kamposla müqaviləni uzatdı

Futbol
Xəbərlər
15 İyul 2026 14:08
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“Barselona” Aleks Kamposla müqaviləni uzatdı

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının müdafiəçisi Aleks Kamposun klubdakı gələcəyinə aydınlıq gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniyanın U-18 millisinin kapitanı Kataloniya təmsilçisi ilə yeni müqavilə imzalamağa razılaşıb.

Yeni sazişə əsasən, Kampos 2029-cu ilin iyununa qədər “Barselona”da çıxış edəcək. Müqavilədə klubun istəyindən asılı olaraq onu daha bir mövsüm - 2030-cu ilin yayına qədər uzatmaq imkanı da nəzərdə tutulub.

Gənc müdafiəçi “Barselona”nın gələcək planlarında önəmli fiqurlardan biri hesab olunur.

İdman.Biz
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