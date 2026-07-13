Azərbaycan əsilli futbolçu yeni kluba keçdi

Rusiyanın “SKA Xabarovsk” futbol klubu yarımmüdafiəçi Azərbaycan əsilli Sadıq Bağıyevi Moskva “Torpedo”sundan icarəyə götürüb.
İdman.Biz-in “Torpedo”nun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir, iyirmi iki yaşlı yarımmüdafiəçi Sadıq Bağıyev karyerasını “SKA Xabarovsk”da davam etdirəcək.
Klublar oyunçunu 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər icarəyə götürmək barədə razılığa gəliblər. İcarə müqaviləsində satın alma seçimi yoxdur.
Bağıyev “Torpedo”da səkkiz oyun keçirib və bir qol vurub.
Sadıq Bağıyev 2026-cı ilin yanvarında SKA-dan “Torpedo”ya transfer olmuşdu.