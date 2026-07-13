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Azərbaycan əsilli futbolçu yeni kluba keçdi

Futbol
Xəbərlər
13 İyul 2026 19:31
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Azərbaycan əsilli futbolçu yeni kluba keçdi

Rusiyanın “SKA Xabarovsk” futbol klubu yarımmüdafiəçi Azərbaycan əsilli Sadıq Bağıyevi Moskva “Torpedo”sundan icarəyə götürüb.

İdman.Biz-in “Torpedo”nun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir, iyirmi iki yaşlı yarımmüdafiəçi Sadıq Bağıyev karyerasını “SKA Xabarovsk”da davam etdirəcək.

Klublar oyunçunu 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər icarəyə götürmək barədə razılığa gəliblər. İcarə müqaviləsində satın alma seçimi yoxdur.

Bağıyev “Torpedo”da səkkiz oyun keçirib və bir qol vurub.

Sadıq Bağıyev 2026-cı ilin yanvarında SKA-dan “Torpedo”ya transfer olmuşdu.

İdman.Biz
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