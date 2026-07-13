“Qarabağ” “Vestri” ilə cavab oyununa hazırlaşır - FOTO

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsi çərçivəsində İslandiyanın “Vestri” klubu ilə cavab oyununa hazırlaşır.
İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.
Komandanın oyunçuları bu gün “Azersun Arena”da növbəti məşqlərini keçiriblər.
Xatırladaq ki, “Vestri” - “Qarabağ” oyunu iyulun 16-dan 17-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
Görüş 1596 tamaşaçı tutumuna malik “Torfnesvöllur” stadionunda keçiriləcək.
Bakıdakı ilk oyunda “Qarabağ” üç cavabsız qolla qalib gəlib.
Qolları Zakaria Savo (30), Abdullah Zubir (45+2) və Renaldo Sefas (86) vurublar.