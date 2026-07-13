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“Qarabağ” “Vestri” ilə cavab oyununa hazırlaşır - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 20:33
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“Qarabağ” “Vestri” ilə cavab oyununa hazırlaşır

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsi çərçivəsində İslandiyanın “Vestri” klubu ilə cavab oyununa hazırlaşır.

İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Komandanın oyunçuları bu gün “Azersun Arena”da növbəti məşqlərini keçiriblər.

Xatırladaq ki, “Vestri” - “Qarabağ” oyunu iyulun 16-dan 17-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

Görüş 1596 tamaşaçı tutumuna malik “Torfnesvöllur” stadionunda keçiriləcək.

Bakıdakı ilk oyunda “Qarabağ” üç cavabsız qolla qalib gəlib.

Qolları Zakaria Savo (30), Abdullah Zubir (45+2) və Renaldo Sefas (86) vurublar.

İdman.Biz
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