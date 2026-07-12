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“Liverpul” Joao Qomeslə maraqlanır

Futbol
Xəbərlər
12 İyul 2026 14:13
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“Liverpul” Joao Qomeslə maraqlanır

İngiltərənin “Vulverhempton” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Joao Qomes yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, 25 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə “Liverpul” maraqlanır. Mersisayd təmsilçisi oyunçunun transferi üçün rəsmi təklif göndərmək imkanını nəzərdən keçirir.

Qomes 2023-cü ilin yanvarından “Vulverhempton”da çıxış edir. İngiltərə klubu onu Braziliyanın “Flamenqo” komandasından 18 milyon avroya transfer edib.

Yarımmüdafiəçinin “canavarlar”la müqaviləsi 2030-cu il iyunun 30-dək qüvvədədir. “Transfermarkt” portalı futbolçunun bazar dəyərini 40 milyon avro (80 milyon AZN) qiymətləndirir.

“Vulverhempton” 2025/26 mövsümündə İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində sonuncu - 20-ci yeri tutaraq Çempionşipə düşüb. Klubun aşağı liqaya yuvarlanmasının komandanın bir sıra aparıcı futbolçularının gedişini sürətləndirə biləcəyi gözlənilir.

İdman.Biz
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