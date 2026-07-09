9 İyul 2026
AZ

Ağasəlim Mircavadov: “3:0 əla nəticədir, lakin “Zirə” arxayınlaşmamalıdır”

Futbol
Xəbərlər
9 İyul 2026 14:29
131
Ağasəlim Mircavadov: “3:0 əla nəticədir, lakin “Zirə” arxayınlaşmamalıdır”

“Zirə” Gürcüstanda “Torpedo”ya qarşı keçirəcəyi UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda da qələbə qazana bilər”.

Bu barədə Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi, “Şöhrət” ordenli Ağasəlim Mircavadov deyib.

Təcrübəli mütəxəssis komandanın Sumqayıtda rəqibini üç cavabsız qolla üstələdiyi ilk qarşılaşma haqqında fikirlərini bölüşüb.

“Rəqib cavab oyununda istər-istəməz hücuma atılacaq və müdafiədə boşluqlar verəcək. “Zirə” isə əks-hücumlarda yaxşı təsir bağışlayır. Çempionat qarşılaşmalarında bunu görmüşük. Düşünürəm ki, səfərdə də qalib gələ bilərlər. “Torpedo”nun heyətində çoxlu əcnəbi oyunçular var idi. Amma inkişaf barədə düşünürsənsə, səviyyəli legioner gətirməli və ya yerlilərə şans verməlisən. Onların zəif olduğunu düşünmürəm. “Zirə” mərkəzdə yaxşı pressinq edirdi və bəlkə də rəqib bunu gözləmirdi. Həm də komandamız fürsətlərdən tam istifadə etdi”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

A.Mircavadov avrokuboklardakı ilk oyunlarda qələbənin çox vacib olduğunu söyləyib:

“Birinci matçlarda yaxşı oyundan çox, nəticə gözləyirəm. Çünki qalibiyyət növbəti qarşılaşmalara təsir edir. Komandalar növbəti mövsümə hazırlaşırlar, yeni transferlər edirlər. Qələbə ruhu önəm kəsb edir. “Zirə” çox sakit halda rəqibini məğlub etdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, klubun planı dəyişib və sonradan turnirdə iştirak hüququ əldə etdilər. Məncə, komanda hələ də oyunçu axtarışlarını davam etdirməlidir. Bəzi mövqelər güclənməlidir. 3:0 çox yaxşı nəticədir. Kutaisidə oynamaq bir az ağır olacaq. Mən SSRİ dönəmində orada meydana çıxmışam. “Zirə” sərfəli nəticə qazanıb, amma sakitləşməməli və arxayın olmamalıdır”.

Mütəxəssis bildirib ki, “Zirə” bu oyuna çox hazırlaşa bilməsə də, matça yaxşı köklənib:

“Klub yay transfer dönəmində futbolçu seçimində tələsmir. Bu, çox doğru addımdır. İstədiyi oyunçuları almaq üçün vaxta ehtiyac var. Avrokuboklar üçün çox transferlər edilsəydi, səhvlər ola bilərdi”.

Xatırladaq ki, tərəflər arasında cavab görüşü iyulun 16-da Gürcüstanda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şəfa” FK yeni transferini reallaşdırıb
15:57
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” FK yeni transferini reallaşdırıb

Bakı klubu yarımmüdafiəçi Dilan Mertensini heyətinə qatıb
AFFA-da futbol akademiyalarının təhsil nümayəndələri ilə görüş keçirilib
15:49
Azərbaycan futbolu

AFFA-da futbol akademiyalarının təhsil nümayəndələri ilə görüş keçirilib

AFFA bu istiqamətdə görüşlərin davam etdiriləcəyini açıqlayıb
Kollina Misirin ittihamlarına nöqtə qoydu
15:41
DÇ-2026

Kollina Misirin ittihamlarına nöqtə qoydu

FIFA rəsmisi DÇ-2026-da hakimlər barədə danışıb
“Borussiya” “Barselona”nın Adeyemi təklifini geri çevirdi - YENİLƏNİB
15:33
Futbol

“Borussiya” “Barselona”nın Adeyemi təklifini geri çevirdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubunun 20 milyon avroluq təklifi Dortmund təmsilçisini qane etməyib
Belçika FIFA-ya şikayət etdi, meydan dəyişdirildi
15:16
DÇ-2026

Belçika FIFA-ya şikayət etdi, meydan dəyişdirildi

DÇ-2026-nın dörddəbir finalı öncəsi yığma Los-Ancelesdə problemlə üzləşib
Parisdə Fransa - Mərakeş həyəcanı: Dronlar işə salınır
14:51
DÇ-2026

Parisdə Fransa - Mərakeş həyəcanı: Dronlar işə salınır

DÇ-2026 matçı öncəsi Yelisey ətrafında təhlükəsizlik artırılıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar