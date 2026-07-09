“Atletiko Madrid”dən 40 milyonluq transfer

İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol komandası heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi Portuqaliyanın “Sportinq” klubunun yarımmüdafiəçisi Morten Yulmannın transferini yekunlaşdırmağa yaxındır.
Məlumata görə, tərəflər keçidin əsas şərtlərini razılaşdırıblar. “Atletiko Madrid” 27 yaşlı futbolçu üçün 40 milyon avro (80 milyon AZN) və bonuslar ödəyəcək.
Danimarkalı yarımmüdafiəçinin İspaniya klubu ilə uzunmüddətli müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Yulmannın özü də Madrid təmsilçisinə keçməkdə maraqlı olub.
“Sportinq” daha əvvəl “Atletiko Madrid”in ilk təklifini rədd etmişdi. Portuqaliya klubu kapitanını daha yüksək məbləğ qarşılığında buraxmağa razılıq verib.
Qeyd edək ki, Yulmann 2023-cü ildən “Sportinq”in formasını geyinir. O, Danimarka millisinin də üzvüdür.