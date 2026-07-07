UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin AFİŞASI

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində bir sıra oyunlar keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi “Sabah” da yeni avrokubok mövsümündə ilk matçına çıxacaq.
Bakı klubu birinci təsnifat mərhələsində Uelsin “The New Saints” klubunu qəbul edəcək.
UEFA Çempionlar Liqası, birinci təsnifat mərhələsi
20:00 “Sabah” - “The New Saints”
20:00 “Ararat-Armenia” - “Riqa”
20:00 “Kauno Jalqiris” - “Drita”
20:00 “Linkoln Red İmps” - “İnter Eskaldes”
21:00 “Vardar” - “KuPS”
21:30 “Floriana” - “Şemrok Rovers”
22:30 “Borats” - “Levski”
22:30 “Tre Fiori” - “Larn”
22:45 “KI Klaksvik” - “Bissen”
23:00 “Vikinqur Reykyavik” - “Dyor”
Qeyd edək ki, oyun saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.