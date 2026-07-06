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“İdeyalarımızı meydanda həyata keçirmək istəyirik” - Velko Simiçin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
6 İyul 2026 17:47
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“İdeyalarımızı meydanda həyata keçirmək istəyirik” - Velko Simiçin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Sabah” futbol klubu olaraq Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində TNS-lə oyuna tam hazırıq”.

Bu sözləri İdman.Biz-in “yoxlama oyunlarında iki heç-heç edib, bir görüşdə isə böyük hesabla məğlub oldunuz, bu sizin psixoloji durumunuz təsir edə bilərmi?” sualına cavabında sabahın futbolçusu Velko Simiç deyib.

“Düşünürəm ki, çox yaxşı təlim-məşq toplanışı keçdik. Bəzi ideyalarımızı oyunlarda həyata keçirmək istəyirik. Öz oyunumuz barədə düşünürük. Fikrimcə, tam hazırıq”, - deyə V.Simiç vurğulayıb.

@idman.biz Yoxlama oyunlarındakı uğursuzluqlar komandanı sarsıdıbmı? Velko Simiçin İDMAN.BİZ-ə cavabı#futbol⚽️ ♬ Idman və Biz - orijinal ses - Idman və Biz

Xatırladaq ki, "Sabah" - TNS görüşü iyulun 7-də Bank Respublika Arenada, saat 20:00-da start götürəcək. Cavab matçı iyulun 14-də Uelsdə baş tutacaq.

Leyla Eminova
İdman.Biz
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