Premyer Liqa təmsilçisi Qvineya millisinin sabiq üzvü ilə anlaşdı

“Araz-Naxçıvan” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır.
İdman.Biz teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisinin qvineyalı hücumçu Mohamed Mara ilə danışıqları müsbət yekunlaşıb.
Artıq tərəflər bütün şərtləri razılaşdırıb və yaxın günlərdə rəsmi müqavilənin imzalanacağı gözlənilir.
29 yaşlı forvard son olaraq Tailandın “Kançanaburi Pauer” klubunda çıxış edib. O, ötən mövsüm bu komandanın heyətində keçirdiyi 28 oyunda 3 qol vurub.
Mara daha əvvəl Fransanın “Loryan”, “Pari”, “Tonon-Evian”, “Martiq”, “Stad Brioşen”, “Yer”, həmçinin Tailandın “Ratçaburi” klublarının da formasını geyinib.
Qeyd edək ki, Mohamed Mara 2016-cı ildə Qvineya milli komandasının heyətində 1 oyun keçirib.