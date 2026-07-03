3 İyul 2026
AZ

Alleqri “Napoli”nin baş məşqçisi oldu

Futbol
Xəbərlər
3 İyul 2026 12:39
133
Alleqri “Napoli”nin baş məşqçisi oldu

İtaliyalı mütəxəssis Massimiliano Alleqri “Napoli” futbol komandasının baş məşqçisi təyin olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi açıqlamasında bildirilir.

M.Alleqri futbolçu kimi 1997/1998 mövsümündə "Napoli"nin formasını geyinib. O, məşqçilik fəaliyyətinə 2003/2004 mövsümündə başlayıb.

Alleqri daha əvvəl “Yuventus”, “Kalyari” və “Milan”ı çalışdırıb. İtaliya futbolunun ən təcrübəli məşqçilərindən biri sayılır. Ötən mövsüm "Milan"la çempionatı beşinci pillədə tamamlayıb.

“Napoli”nin yeni baş məşqçisi kimi onun qarşısında komandanı yeni mövsümə hazırlamaq və A Seriyasında yüksək nəticə qazanmaq vəzifəsi dayanır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz” FK-nın İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib
14:09
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” FK-nın İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib

Bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb
“Şamaxı” FK yeni mövsümə Qəbələdə hazırlaşacaq
13:57
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” FK yeni mövsümə Qəbələdə hazırlaşacaq

Rəqiblər arasında “Kəpəz”, “Sumqayıt” və “Qəbələ” var
“Real Madrid” Vinisiusun yayda gedişini asanlaşdıra bilər
13:42
Futbol

“Real Madrid” Vinisiusun yayda gedişini asanlaşdıra bilər

Madrid klubu razılıq alınmasa, braziliyalıya maliyyə kompensasiyası ödəməyə hazırdır
Simeone Alvares barədə danışdı: “Onu tapmaq çox çətindir”
13:12
Futbol

Simeone Alvares barədə danışdı: “Onu tapmaq çox çətindir”

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi argentinalı futbolçunun gələcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb
Fərid Namazov: “İmişli”nin mənə təklif göndərəcəyini gözləmirdim”
13:03
Azərbaycan futbolu

Fərid Namazov: “İmişli”nin mənə təklif göndərəcəyini gözləmirdim”

33 yaşlı mütəxəssis bölgə təmsilçinə qayıtması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
“Şəfa” FK-da yeni mövsümün ilk məşqi keçirilib - FOTO
12:57
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” FK-da yeni mövsümün ilk məşqi keçirilib - FOTO

Komanda ilk məşqini Bakı Olimpiya Stadionunda keçirib
Tuxeldən İngiltərənin oyunu ilə bağlı valideynlərə qəribə çağırış - VİDEO
12:51
DÇ-2026

Tuxeldən İngiltərənin oyunu ilə bağlı valideynlərə qəribə çağırış - VİDEO

Baş məşqçi dünya çempionatının dörd ildən bir keçirildiyini xatırladıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib