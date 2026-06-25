25 İyun 2026
AZ

Ferran Torresə Premyer Liqadan əl uzadan var

Futbol
Xəbərlər
25 İyun 2026 15:59
40
Ferran Torresə Premyer Liqadan əl uzadan var

İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun hücumçusu Ferran Torres yay transfer pəncərəsində komandasını dəyişə bilər.

İdman.Biz İngiltərə mediasına istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı futbolçu ilə İngiltərə Premyer Liqasından maraqlanırlar. “Sanderlend”in 26 yaşlı hücumçunu transfer siyahısına daxil etdiyi qeyd olunur.

İngiltərə klubu ötən mövsüm Premyer Liqada sürpriz nəticə göstərib. “Sanderlend” çempionatı yeddinci pillədə başa vuraraq Avropa Liqasına vəsiqə qazanıb. Bu səbəbdən klub heyətini daha təcrübəli futbolçularla gücləndirmək niyyətindədir.

Ferran Torres “Barselona”da zaman-zaman vacib qollar vursa da, əsas heyətin dəyişilməz üzvünə çevrilə bilməyib. Kataloniya klubunda hücum xəttində ciddi rəqabət var. Bu isə onun gələcəyi ilə bağlı suallar yaradır.

“Barselona” yayda maliyyə baxımından rahatlıq qazanmaq üçün bəzi futbolçuların satışını nəzərdən keçirə bilər. Ferran Torres də bazar dəyəri olan oyunçulardan sayılır. Onun İngiltərə təcrübəsi də Premyer Liqa klubları üçün əlavə üstünlük hesab olunur. İspaniyalı futbolçu daha əvvəl “Mançester Siti”də çıxış edib.

“Sanderlend” Torresə “Barselona”da tam təmin olunmayan daha böyük rol təklif edə bilər. Torresin katalonlarla müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz”dan ayrılan futbolçuya xaricdən təklif var
15:52
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan ayrılan futbolçuya xaricdən təklif var

Şəhriyar Əliyev ölkə xaricindən gələn təklifləri dəyərləndirir
Azərbaycanda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı Rusiyanın ümid yerinə çevrilib
15:38
Futbol

Azərbaycanda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı Rusiyanın ümid yerinə çevrilib

Rusiyanın idman naziri Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi mundiala Rusiya komandasının buraxılmasını alqışlayıb
“Səbail” futbol klubunda növbəti ayrılıq reallaşıb
15:23
Azərbaycan futbolu

“Səbail” futbol klubunda növbəti ayrılıq reallaşıb

Rəşad Əzizli ilə başa çatan müqavilə yenilənməyib
Klopp irqçilik sualına əsəbiləşdi, müsahibəni yarımçıq qoydu - VİDEO
15:19
DÇ-2026

Klopp irqçilik sualına əsəbiləşdi, müsahibəni yarımçıq qoydu - VİDEO

Almaniyalı mütəxəssis Bastian Şvaynştaygerin Kot-d'İvuar ilə bağlı sözlərinə münasibət bildirmək istəməyib
Rövşən Nəcəf: “FIFA Azərbaycana növbəti dəfə etimad göstərdi”
15:12
Azərbaycan futbolu

Rövşən Nəcəf: “FIFA Azərbaycana növbəti dəfə etimad göstərdi”

AFFA prezidenti dünya çempionatı üçün Azərbaycanın seçilməsini uğurlu əməkdaşlıq nümunəsi adlandırıb
Azərbaycanlı futbolçu: “Dünya çempionatında Portuqaliya yığmasına azarkeşlik edirəm”
15:08
Azərbaycan futbolu

Azərbaycanlı futbolçu: “Dünya çempionatında Portuqaliya yığmasına azarkeşlik edirəm”

Rövlan Muradov favorit komandasının turniri zəfərlə başa vuracağına inanır

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib