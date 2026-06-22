Beyl: “Futbol üçün darıxmıram”

Uels millisinin, “Real Madrid” klubunun yarımmüdafiəçisi olmuş Qaret Beyl karyerasını başa vurmaq qərarı ilə bağlı danışıb. Uelsli futbolçu 2022-ci ildə peşəkar karyerasını bitirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Beyl yerli mətbuata verdiyi açıqlamada futbol üçün darıxmadığını bildirib:
“Darıxmışam? Xeyr, ümumiyyətlə futbol üçün darıxmıram. Karyeramın nə vaxtsa başa çatacağını yaxşı bilirdim və buna psixoloji cəhətdən hazır idim. Sadəcə futbol oynamağa davam etmək mənə maraqlı deyildi. Kifayət qədər oynamışdım və növbəti addımı atmağın vaxtının çatdığını hiss edirdim”.
Qeyd edək ki, Beyl “Real Madrid”in heyətində üç dəfə İspaniya La Liqasının qalibi olub, həmçinin beş dəfə UEFA Çempionlar Liqasının kubokunu qazanıb.