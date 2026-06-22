22 İyun 2026
AZ

Beyl: “Futbol üçün darıxmıram”

Futbol
Xəbərlər
22 İyun 2026 17:37
97
Beyl: “Futbol üçün darıxmıram”

Uels millisinin, “Real Madrid” klubunun yarımmüdafiəçisi olmuş Qaret Beyl karyerasını başa vurmaq qərarı ilə bağlı danışıb. Uelsli futbolçu 2022-ci ildə peşəkar karyerasını bitirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beyl yerli mətbuata verdiyi açıqlamada futbol üçün darıxmadığını bildirib:

“Darıxmışam? Xeyr, ümumiyyətlə futbol üçün darıxmıram. Karyeramın nə vaxtsa başa çatacağını yaxşı bilirdim və buna psixoloji cəhətdən hazır idim. Sadəcə futbol oynamağa davam etmək mənə maraqlı deyildi. Kifayət qədər oynamışdım və növbəti addımı atmağın vaxtının çatdığını hiss edirdim”.

Qeyd edək ki, Beyl “Real Madrid”in heyətində üç dəfə İspaniya La Liqasının qalibi olub, həmçinin beş dəfə UEFA Çempionlar Liqasının kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” Martin Edeqoru sata bilər
19:00
Dünya futbolu

“Arsenal” Martin Edeqoru sata bilər

Edeqorun İngiltərə klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin iyun ayının sonuna qədərdir
Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”
18:45
DÇ-2026

Belçikanın baş məşqçisi: “Yeni Zelandiyanı məğlub edəcəyik”

Hazırda Belçika iki xalla G qrupunda üçüncü yerdədir
Fərid Qayıbov qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ilə görüşüb
18:29
Azərbaycan futbolu

Fərid Qayıbov qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ilə görüşüb - FOTO

Nazir komandanın nümayiş etdirdiyi əzmkar mübarizəni və peşəkar yanaşmanı xüsusi vurğulayaraq futbolçuları təbrik edib
Qanalı cadugər Keyni lənətləyəcəyini vəd edib
18:13
DÇ-2026

Qanalı cadugər Keyni lənətləyəcəyini vəd edib

İngiltərə - Qana oyunu sabah baş tutacaq
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib
17:22
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

Turnir iyulun 15-17-si aralığında baş tutacaq
Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas komandasına qayıtdı: Avstriya toplanışının heyəti açıqlandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
17:08
Azərbaycan futbolu

Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas komandasına qayıtdı: Avstriya toplanışının heyəti açıqlandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub