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U-17 millimiz Tacikistanla iki yoxlama matçı keçirəcək

Futbol
Xəbərlər
22 İyun 2026 15:12
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U-17 millimiz Tacikistanla iki yoxlama matçı keçirəcək

Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millsi iyunun 23-dən iyulun 2-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, U-17 toplanış çərçivəsində iyunun 29-da və iyulun 1-də Tacikistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə yoxlama oyunları keçirəcək.

Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hər iki görüşün saat 18:30-da başlanması planlaşdırılır.

Nr. Ad/Soyad Klub
1 Ülvi Abbaslı Sumqayıt
2 Oqtay Mehrəliyev Qarabağ
3 Cavidan Babayev Qarabağ
4 Ruslan Quliyev Neftçi
5 Vaqif Nəbiyev Qarabağ
6 Uğur Qurbanlı Qarabağ
7 Cihad Sadıqov Sabah
8 Roman Fərzəli Qarabağ
9 Mehdi Hüseyn Qarabağ
10 Rəsul Balakişiyev Marcet (İspaniya)
11 Nicat Əhmədzadə Marcet (İspaniya)
12 Vaqif Məmmədli Sabah
13 Ömər Fətəliyev Qarabağ
14 Əhəd Hacızadə Qarabağ
15 Nihad Hüseynzadə Sabah
16 Renat Əliyev Neftçi
17 Davud Abullayev Qarabağ
18 Şikar Şikar Neftçi
19 Tunar Bayramov Qarabağ
20 Firdovsi Şeydayev Sabah
21 Nazim Əliyev Srvena Zvezda (Serbiya)
22 Daniil Rəcəbov Qarabağ
23 Ruslan Əbilov Sabah
İdman.Biz
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