U-17 millimiz Tacikistanla iki yoxlama matçı keçirəcək

Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millsi iyunun 23-dən iyulun 2-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilir ki, U-17 toplanış çərçivəsində iyunun 29-da və iyulun 1-də Tacikistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə yoxlama oyunları keçirəcək.
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hər iki görüşün saat 18:30-da başlanması planlaşdırılır.
|Nr.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Ülvi Abbaslı
|Sumqayıt
|2
|Oqtay Mehrəliyev
|Qarabağ
|3
|Cavidan Babayev
|Qarabağ
|4
|Ruslan Quliyev
|Neftçi
|5
|Vaqif Nəbiyev
|Qarabağ
|6
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|7
|Cihad Sadıqov
|Sabah
|8
|Roman Fərzəli
|Qarabağ
|9
|Mehdi Hüseyn
|Qarabağ
|10
|Rəsul Balakişiyev
|Marcet (İspaniya)
|11
|Nicat Əhmədzadə
|Marcet (İspaniya)
|12
|Vaqif Məmmədli
|Sabah
|13
|Ömər Fətəliyev
|Qarabağ
|14
|Əhəd Hacızadə
|Qarabağ
|15
|Nihad Hüseynzadə
|Sabah
|16
|Renat Əliyev
|Neftçi
|17
|Davud Abullayev
|Qarabağ
|18
|Şikar Şikar
|Neftçi
|19
|Tunar Bayramov
|Qarabağ
|20
|Firdovsi Şeydayev
|Sabah
|21
|Nazim Əliyev
|Srvena Zvezda (Serbiya)
|22
|Daniil Rəcəbov
|Qarabağ
|23
|Ruslan Əbilov
|Sabah