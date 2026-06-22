22 İyun 2026
AZ

Abdullah Zubir ayrılıq xəbərlərinə son qoydu

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
22 İyun 2026 15:07
89
Abdullah Zubir ayrılıq xəbərlərinə son qoydu

“Qarabağ”ın futbolçusu Abdullah Zubir komandadan ayrılacağına dair iddialara münasibət bildirib.

Bu barədə 35 yaşlı yarımmüdafiəçi özü məlumat verib.

Fransalı vinger bildirib ki, Qətərin “Əl Şahaniyə” klubuna keçəcəyinə dair “L`Equipe” nəşrinin xəbəri həqiqətə uyğun deyil.

O, hazırda tam diqqətini “Qarabağ”a yönəltdiyini vurğulayıb.

“Mən burada - “Qarabağ”dayam. Komandanın hazırlıq prosesində iştirak edirəm. Avstriya toplanışında və avrokubok qarşılaşmalarında iştirak edəcəyəm. Bir sözlə, komandanı tərk etməyəcəyəm. Çünki 2027-ci ilin iyununadək bu klubla müqaviləm var”, - deyə o, sportnet.az-a açıqlamasında bildirib.

Xatırladaq ki, Abdullah Zubir “Qarabağ”da 1 iyul 2018-ci ildən çıxır edir və bu müddət ərzində komandanın ən vacib oyunçularından birinə çevrilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ağdam təmsilçisi iki qapıçısı ilə yollarını ayırıb
15:19
Azərbaycan futbolu

Ağdam təmsilçisi iki qapıçısı ilə yollarını ayırıb

“Qarabağ” yeni mövsüm öncəsi heyətdə növbəti dəyişikliklərə imza atıb
U-17 millimiz Tacikistanla iki yoxlama matçı keçirəcək
15:12
Futbol

U-17 millimiz Tacikistanla iki yoxlama matçı keçirəcək

Hər iki görüşün saat 18:30-da başlanması planlaşdırılır
Elvin Cəfərquliyevin “Qarabağ”dan ayrılmaq ehtimalı hələ də qüvvədədir
14:37
Azərbaycan futbolu

Elvin Cəfərquliyevin “Qarabağ”dan ayrılmaq ehtimalı hələ də qüvvədədir

Tural Əsgərov E.Cəfərquliyevin daha əvvəl klub tərəfindən cəzalandırılıdığını xatırladıb
“Sabah” FK Rumıniya, Macarıstan və Ukrayna klubu ilə qarşılaşacaq
13:38
Azərbaycan futbolu

“Sabah” FK Rumıniya, Macarıstan və Ukrayna klubu ilə qarşılaşacaq

“Sabah” bu yay ölkəmizi Çempionlar Liqasında təmsil edəcək
KİV: Leandro Andrade Ukrayna klubuna transfer olur
12:53
Futbol

KİV: Leandro Andrade Ukrayna klubuna transfer olur

Ukraynanın klubunun Andradenin transferi üçün “Qarabağ”a ödəyəcəyi məbləğ müəyyənləşib
“İmişli” FK 21 yaşlı futbolçu ilə yollarını ayırıb
12:45
Azərbaycan futbolu

“İmişli” FK 21 yaşlı futbolçu ilə yollarını ayırıb

Lətif Rzayevin müqaviləsi ləğv olunub

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub