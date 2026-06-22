“Sabah” FK Rumıniya, Macarıstan və Ukrayna klubu ilə qarşılaşacaq

“Sabah” futbol klubunun Avstriya toplanışındakı rəqibləri müəyyənləşib.
İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Avstriyanın Tirol bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan “Sabah” hazırlıq çərçivəsində üç yoxlama oyunu keçirəcək.
“Bayquşlar”ın ilk rəqibi Rumıniyanın “Universitatya Krayova” klubu olacaq. Matç iyunun 24-də keçiriləcək. İyunun 28-də təmsilçimiz Macarıstanın “Ferentsvaroş”, iyulun 2-də isə Ukraynanın “Polissya” komandaları ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, “Sabah” bu yay ölkəmizi Çempionlar Liqasında təmsil edəcək.