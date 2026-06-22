“Tottenhem”dən 70 milyon avroluq transfer həmləsi

İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubu “Vest Hem Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Mateuş Fernandeşi transfer etmək istəyir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə italiyalı insayder Nikolo Skira məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, London təmsilçisi 21 yaşlı portuqaliyalı futbolçu üçün 70 milyon avroluq (130 milyon AZN) təklif hazırlayır.
“Tottenhem” Fernandeş uğrunda mübarizəyə aktiv qoşulmaq niyyətindədir. Lakin “Vest Hem”in futbolçusu ilə yalnız “Spurs” maraqlanmır. Yarımmüdafiəçi Madrid “Real”ı və “Mançester Yunayted”in də transfer siyahısında qalır.
Mateuş Fernandeş 2025/2026 mövsümündə “Vest Hem”in heyətində bütün turnirlərdə 42 oyuna çıxıb. O, bu görüşlərdə beş qol və beş məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.