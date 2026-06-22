“Neftçi” FK yeni transferi üçün nə qədər pul ödəyib?

“Santa Klara” futbol klubundan “Neftçi”yə transfer olunan Qustavo Klismanın keçidinin maliyyə detalları məlum olub.
İdman.Biz “Record” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi braziliyalı yarımmüdafiəçinin transferi üçün “Santa Klara”ya təzminat ödəyib.
Portuqaliya klubu 26 yaşlı futbolçunun satışından ən azı 500 min avro (925 min manat) gəlir əldə etməyi hədəfləsə də, tərəflər danışıqların yekununda 300 min avro (555 min manat) məbləğində razılığa gəliblər.
Beləliklə, Qustavo Klisman “Neftçi”yə 300 min avro (555 min manat) qarşılığında transfer olunub.
Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçu paytaxt təmsilçisi ilə 2+1 illik müqaviləyə imza atıb.