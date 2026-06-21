21 İyun 2026
AZ

“İmişli”dən ayrılan futbolçu: “Mənimlə sağollaşmadılar”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
21 İyun 2026 17:29
65
“İmişli”dən ayrılan futbolçu: “Mənimlə sağollaşmadılar”

Həzrət İsayev “İmişli” futbol klubundan ayrılığı barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı müdafiəçi klubdan gedişinin özü üçün gözlənilməz olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, komanda yoldaşları və məşqçilər də bu qərarı gözləməyib.

“Bu ayrılığı nəinki mən, hətta komanda yoldaşlarım və məşqçilər də gözləmirdi. Çünki komandanın yarandığı gündən burada olmuşam. Hər şey çox yaxşı gedirdi. Ötən mövsümün ikinci yarısında mənə bildirmişdilər ki, əməkdaşlığı davam etdirəcəyik və müqaviləm yenilənəcək. Lakin yeni mövsümün başlamasına 2-3 həftə qalmış mənə bir sənəd təqdim edərək yollarımızı ayırdıqlarını bildirdilər. Təəssüf ki, mənimlə görüşüb sağollaşmağa belə ehtiyac duymadılar”, - deyə İsayev futbolinfo.az-a bildirib.

Müdafiəçi “İmişli”də keçirdiyi üç ili xoş xatirələrlə xatırladığını söyləyib. O, Premyer Liqadakı debütünü də məhz bu komandanın heyətində etdiyini vurğulayıb:

“Üç il “İmişli”də çıxış etdim və burada çox gözəl günlər yaşadım. Premyer Liqadakı debütümü də məhz bu komandanın heyətində etdim. Futbolçu kimi inkişaf etməyimdə və yüksəlməyimdə “İmişli”nin böyük rolu olub. Buna görə kluba təşəkkür edirəm. Ayrılığın səbəblərini tam olaraq bilmirəm. Amma bu üç il mənə çox şey öyrətdi”.

İsayev ötən mövsümü nə çox uğurlu, nə də uğursuz hesab etdiyini qeyd edib. O, daha çox çalışmalı və inkişaf etməli olduğunu bildirib.

Futbolçu hazırda 2-3 klubla danışıqlar apardığını da açıqlayıb. İsayev hər şey qaydasında gedəcəyi halda karyerasını yenidən Premyer Liqada davam etdirmək istədiyini deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın yeni transferi: “Bir günə qərar verdim”
16:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın yeni transferi: “Bir günə qərar verdim”

Jali Muaddib Ağdam klubuna keçidinin səbəbini və “Vestri” ilə oyun haqda fikirlərini açıqlayıb
“Qarabağ” Bədavi Hüseynovu daha bir il komandada saxladı
15:06
Azərbaycan çempionatı

“Qarabağ” Bədavi Hüseynovu daha bir il komandada saxladı

Müdafiəçi Ağdam klubu ilə müqaviləsini 2027-ci ilin yayına qədər uzadıb
Kamilo Duran Şotlandiya nəhənginin radarında
14:59
Futbol

Kamilo Duran Şotlandiya nəhənginin radarında

“Seltik” hücum xəttini “Qarabağ”ın forvardı ilə gücləndirə bilər
Qismət Alıyev “Zirə”də qalmasının səbəbini açıqladı
14:45
Azərbaycan futbolu

Qismət Alıyev “Zirə”də qalmasının səbəbini açıqladı

Kapitan yeni müqavilənin gec imzalanmasını başqa klublardan gələn təkliflərlə əlaqələndirməyib
Allaş Azərbaycana qayıtmaq istəyir: Qərarı təklifdən asılıdır
11:38
Azərbaycan çempionatı

Allaş Azərbaycana qayıtmaq istəyir: Qərarı təklifdən asılıdır

“Qəbələ” və “Araz-Naxçıvan”ın sabiq legioneri Premyer Liqada çıxış etməyə müsbət yanaşır
“İmişli” PFK bir sıra kadr təyinatları həyata keçirib
20 İyun 23:28
Azərbaycan futbolu

“İmişli” PFK bir sıra kadr təyinatları həyata keçirib

Rövşən Babayev, Ruhid Usubov və Vüqar Əsgərli klubda müxtəlif vəzifələrə təyin olunublar

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub