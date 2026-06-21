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Qismət Alıyev “Zirə”də qalmasının səbəbini açıqladı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
21 İyun 2026 14:45
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Qismət Alıyev “Zirə”də qalmasının səbəbini açıqladı

“Zirə” ilə yeni müqaviləni bir qədər gec imzalamağım başqa klublardan gələn təkliflərlə bağlı deyildi. Sadəcə millinin düşərgəsindəydim. Qayıtdıqdan sonra sözləşməni uzatdıq. Altı ildir buradayam və hər şeyi məni qane edir”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri qol.az saytına müsahibəsində “Zirə”nin kapitanı Qismət Alıyev deyib.

O, dünən “Qarabağ”a qarşı keçirilən yoxlama oyununun (3:4) komandaya faydalı olacağını bildirib:

“Bu cür oyunlar komandanın formaya düşməsi üçün lazımlıdır. “Qarabağ”la matçda yaxşı şeylər də oldu, istəmədiyimiz məqamlar da var idi. Məşqçilər görüşü analiz edəcəklər, səhvlərimizi deyəcəklər”.

29 yaşlı futbolçu UEFA Konfrans Liqasında qarşılaşacaqları Kutaisi “Torpedo”sundan da söz açıb:

“Hələlik rəqibi ətraflı analiz etməmişik. İlk növbədə yaxşı hazırlıq keçməliyik. Toplanışın ikinci mərhələsi Boluda olacaq. İnanıram ki, həmin toplanışın sonunda hər birimiz yaxşı formada olacağıq. Formaya düşmək üçün Boluda da iki yoxlama oyunu keçirəcəyik. Məqsədimiz “Torpedo” ilə oyunlardan istədiyimiz nəticə ilə ayrılmaqdır”.

Q.Alıyev Konfrans Liqasındakı çıxışın çempionatın hazırlığına mane olmayacağını qeyd edib:

“Biz əslində hazırlığa bir qədər gec başlamalı idik. Sonradan xəbər gəldi və məşqlərə başladıq. Artıq Konfrans Liqasına hazırlaşırıq. Komandada yeni futbolçular var. Onlar da bilir ki, “Zirə” mütəmadi avrokuboklarda iştirak edir. Planlardakı dəyişiklik çempionata hazırlığımıza mane olmayacaq. Artıq neçə ildir avrokuboklarda oynayırıq. Ona görə də hər hansı problem yaşayacağımızı düşünmürəm. Hər futbolçu istəyir ki, həm Konfrans Liqasında, həm də çempionatda yaxşı nəticələr qazanaq”.

İdman.Biz

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