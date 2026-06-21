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Kamilo Duran Şotlandiya nəhənginin radarında

Futbol
Xəbərlər
21 İyun 2026 14:59
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Kamilo Duran Şotlandiya nəhənginin radarında

“Qarabağ”ın kolumbiyalı hücumçusu Kamilo Duran yay transfer pəncərəsində Şotlandiyanın “Seltik” klubuna keçə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “The Scottish Sun” məlumat yayıb. Qlazqo təmsilçisi yeni mövsüm öncəsi ön xəttə əlavə güc qatmaq üçün transfer bazarında axtarışlarını davam etdirir.

Komandanın baş məşqçisi Martin O’Nill hücum xəttində rəqabəti artırmaq istəyir. Bu səbəbdən “Seltik”in nəzərdən keçirdiyi variantlardan biri də “Qarabağ”da çıxış edən 24 yaşlı Duran olub.

Kolumbiyalı futbolçu ötən mövsüm avrokuboklarda göstərdiyi oyunla diqqət mərkəzinə düşüb. Onun mövsümdə 15 qol vurması, bu qollardan beşinin isə Çempionlar Liqasında olması Şotlandiya klubunun marağını artıran əsas amillərdən sayılır.

Qeyd edək ki, Kamilo Duranın “Qarabağ”la müqaviləsi 2028-ci ilin iyul ayına qədərdir.

İdman.Biz
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