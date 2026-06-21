21 İyun 2026
AZ

Beyl Mourinyonun “Real”da uğur qazana biləcəyinə inanır

Futbol
Xəbərlər
21 İyun 2026 16:23
23
Beyl Mourinyonun “Real”da uğur qazana biləcəyinə inanır

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun sabiq hücumçusu Qaret Beyl Joze Mourinyonun Madrid təmsilçisində uğurlu ola biləcəyini deyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, uelsli keçmiş futbolçu portuqaliyalı mütəxəssisin futbolçularla işləmə bacarığını xüsusi vurğulayıb. Beylin sözlərinə görə, Mourinyo hər oyunçunu ayrı-ayrılıqda anlamağa çalışır və onlardan maksimum nəticə almağın yolunu tapır.

“Bəzən bu, mediada deyilən bir söz olur, bəzən isə sadəcə çiyinə dostcasına toxunuş. Joze “Real”da işləyib, klubun daxili dinamikasını və sistemin necə qurulduğunu yaxşı bilir. O, nəticə qazanmaq üçün plan hazırlayacaq”, - deyə Beyl bildirib.

Qaret Beyl Karlo Ançelottinin top-klublardakı uğuruna da toxunub. O bildirib ki, italiyalı məşqçi böyük klublarda futbolçuların psixologiyasını, təzyiqi və ulduz oyunçularla münasibəti düzgün idarə etməyi bacarır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın yeni transferi: “Bir günə qərar verdim”
16:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın yeni transferi: “Bir günə qərar verdim”

Jali Muaddib Ağdam klubuna keçidinin səbəbini və “Vestri” ilə oyun haqda fikirlərini açıqlayıb
Şlotterbek üçün DÇ-2026 bitə bilər
15:48
DÇ-2026

Şlotterbek üçün DÇ-2026 bitə bilər

Müdafiəçi Fil Dişi Sahili ilə oyunun 13-cü dəqiqəsindən zədəli oynayıb
Argentinada Messiyə dünyanın ən hündür heykəli ucaldıldı - VİDEO
15:37
Futbol

Argentinada Messiyə dünyanın ən hündür heykəli ucaldıldı - VİDEO

26 metrlik abidə Hindistanda qoyulan əvvəlki rekordu geridə qoyub
“Qarabağ” Bədavi Hüseynovu daha bir il komandada saxladı
15:06
Azərbaycan çempionatı

“Qarabağ” Bədavi Hüseynovu daha bir il komandada saxladı

Müdafiəçi Ağdam klubu ilə müqaviləsini 2027-ci ilin yayına qədər uzadıb
Kamilo Duran Şotlandiya nəhənginin radarında
14:59
Futbol

Kamilo Duran Şotlandiya nəhənginin radarında

“Seltik” hücum xəttini “Qarabağ”ın forvardı ilə gücləndirə bilər
Qismət Alıyev “Zirə”də qalmasının səbəbini açıqladı
14:45
Azərbaycan futbolu

Qismət Alıyev “Zirə”də qalmasının səbəbini açıqladı

Kapitan yeni müqavilənin gec imzalanmasını başqa klublardan gələn təkliflərlə əlaqələndirməyib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub