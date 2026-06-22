Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas heyətinə qaytarılıb - VİDEO

Elvin Cəfərquliyev yenidən “Qarabağ”ın əsas heyətinə cəlb olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, müdafiəçi bu gün komandanın məşqlərində iştirak edib.
Qeyd edək ki, Cəfərquliyev artıq komanda ilə birlikdə Avstriyada təşkil olunan təlim-məşq toplanışına yollanıb.
Xatırladaq ki, Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda keçirilən “Şamaxı” - “Qarabağ” qarşılaşmasından sonra Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov intizam qaydalarını pozduqlarına görə baş məşqçi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan kənarlaşdırılıblar.