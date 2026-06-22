22 İyun 2026
AZ

Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas heyətinə qaytarılıb - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
22 İyun 2026 11:05
66
Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas heyətinə qaytarılıb

Elvin Cəfərquliyev yenidən “Qarabağ”ın əsas heyətinə cəlb olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, müdafiəçi bu gün komandanın məşqlərində iştirak edib.

Qeyd edək ki, Cəfərquliyev artıq komanda ilə birlikdə Avstriyada təşkil olunan təlim-məşq toplanışına yollanıb.

Xatırladaq ki, Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda keçirilən “Şamaxı” - “Qarabağ” qarşılaşmasından sonra Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov intizam qaydalarını pozduqlarına görə baş məşqçi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan kənarlaşdırılıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” FK yeni transferi üçün nə qədər pul ödəyib?
10:18
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” FK yeni transferi üçün nə qədər pul ödəyib?

Qustavo Klisman paytaxt təmsilçisi ilə 2+1 illik müqaviləyə imza atıb
“Şahdağ Qusar” futbolçu transferini rəsmiləşdirib
10:03
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” futbolçu transferini rəsmiləşdirib

Müdafiəçi ilə müqavilənin müddəti mövsümün sonuna qədərdir

“Qarabağ” futbol komandası Martin Zlomisliçi transfer edib
21 İyun 21:02
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” futbol komandası Martin Zlomisliçi transfer edib - VİDEO

Xorvatiyanın "Riyeka" klubu ilə danışıqlar uğurla yekunlaşıb
“Neftçi” kapitanları ilə bağlı qərarını açıqladı - FOTO
21 İyun 19:33
Azərbaycan çempionatı

“Neftçi” kapitanları ilə bağlı qərarını açıqladı - FOTO

Emin Mahmudov və Emil Balayev “ağ-qaralar”la yeni müqavilə imzalayıblar
“İmişli”dən ayrılan futbolçu: “Mənimlə sağollaşmadılar”
21 İyun 17:29
Azərbaycan futbolu

“İmişli”dən ayrılan futbolçu: “Mənimlə sağollaşmadılar”

Həzrət İsayev klubdan ayrılığının gözlənilməz olduğunu bildirib
“Qarabağ”ın yeni transferi: “Bir günə qərar verdim”
21 İyun 16:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın yeni transferi: “Bir günə qərar verdim”

Jali Muaddib Ağdam klubuna keçidinin səbəbini və “Vestri” ilə oyun haqda fikirlərini açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub