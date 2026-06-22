“Araz-Naxçıvan” FK Rəşad Həsənovla anlaşıb

Transfer çalışmalarını davam etdirən “Araz-Naxçıvan” futbolçu Rəşad Həsənovla anlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan təmsilçisi məlumat yayıb.
Mərkəz müdafiəçisi yeni mövsümdə komandanın formasını geyinəcək.
Onunla imzalanan müqavilənin müddəti 1 illikdir. “Keşlə”, “Şamaxı” və “Zirə-2” klublarında çıxış edən 23 yaşlı futbolçu son mövsümü I Liqada mübarizə aparan “Cəbrayıl”ın heyətində keçirib. O, müxtəlif illərdə Azərbaycanın U-16, U-17, U-19 və U-21 millilərinə də dəvət alıb.
Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” buna qədər Tərlan Əhmədli, Ömər Buludov, Slavik Alxasov, İbrahim Piriyev, Ülvi İsgəndərov və Luka Dumançiçlə yeni müqavilə imzalayıb.