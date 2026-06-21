Ronaldu “Əl-Nəsr”də söz sahibinə çevrilir: 25 faiz səhm

Portuqaliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” futbol klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu komanda ilə bağlı yeni status qazana bilər.
İdman.Biz “Cabine Desportiva”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Liqasının məsləhətçisi, avstriyalı mütəxəssis Bernd Fisa danışıb. Onun sözlərinə görə, 41 yaşlı futbolçu uzunmüddətli plan çərçivəsində “Əl-Nəsr”in səhmlərinin 25 faizinə sahib olacaq.
Bu iddia Ronaldunun Səudiyyə Ərəbistanındakı rolunun yalnız meydanla məhdudlaşmadığını göstərir. Portuqaliyalı hücumçu 2023-cü ilin yanvarında azad agent kimi “Əl-Nəsr”ə keçib. Onun transferindən sonra Səudiyyə Pro Liqasına maraq ciddi şəkildə artıb, ölkə futboluna bir sıra tanınmış ulduzlar cəlb olunub.
Ronaldu “Əl-Nəsr”də çıxış etdiyi müddətdə komanda ilə iki titul qazanıb. O, 2023-cü ildə Ərəb Klubları Çempionlar Kubokunun, 2025/2026 mövsümündə isə Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının qalibi olub.