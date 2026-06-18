18 İyun 2026
AZ

Futbolçuların 50 ildə necə dəyişməsi barədə elmi araşdırma aparılıb - FOTO

Futbol
Xəbərlər
18 İyun 2026 14:24
90
Futbolçuların 50 ildə necə dəyişməsi barədə elmi araşdırma aparılıb - FOTO

Yüksək səviyyədə çıxış edən futbolçular son 50 ildə daha hündür və daha incə bədən quruluşlu olublar.

İdman.Biz BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın Vulverhempton Universitetinin alimləri İngiltərə yüksək liqasında çıxış edən futbolçuların fiziki göstəricilərini araşdırıblar.

Tədqiqat zamanı 1973/74, 1983/84, 1993/94, 2003/04, 2013/14 və 2023/24 mövsümlərində komandaların heyətlərində yer alan oyunçuların boyu, çəkisi və yaşı müqayisə edilib.

Nəticələrə əsasən, İngiltərənin yüksək divizionunda futbolçuların orta boyu 1973-cü ildəki 177,1 santimetrdən 2023-cü ildə 181,5 santimetrə yüksəlib. Beləliklə, orta göstəricidə 4,4 santimetrlik artım qeydə alınıb.

1973-cü ildən 2013-cü ilədək artım bütün mövqelərdə müşahidə olunsa da, sonrakı onillikdə fərqli mənzərə yaranıb. Qapıçılar və müdafiəçilər daha da hündürləşib, yarımmüdafiəçilərlə hücumçuların orta boyunda isə cüzi azalma qeydə alınıb.

Araşdırma həmçinin futbolçuların son üç onillikdə daha incə bədən quruluşuna malik olduğunu göstərib. Alimlər bunu müasir futbolda sürət, davamlı hərəkət və yüksək iş yükünün artması ilə əlaqələndiriblər.

Tədqiqat müəlliflərinin fikrincə, futbol meydançalarının keyfiyyətinin yaxşılaşması da oyunçuların fiziki quruluşunun dəyişməsinə təsir göstərib. Əvvəllər daha ağır və fiziki mübarizəyə uyğun futbolçulara üstünlük verildiyi halda, müasir oyunda sürətli, çevik və dözümlü oyunçulara ehtiyac artıb.

Məşq prosesləri, qidalanma, zədələrin qarşısının alınması və bərpa prosesindəki yeniliklər də futbolçuların daha uzun müddət yüksək səviyyədə çıxış etməsinə imkan yaradıb.

Araşdırmada əvəzetmələrin istifadəsinin də son 50 ildə xeyli artdığı qeyd olunub. Alimlər bunu əvəzetmə qaydalarının dəyişməsi və oyunların fiziki intensivliyinin yüksəlməsi ilə izah ediblər.

Nəticələr göstərir ki, futbolçuların fiziki quruluşundakı dəyişiklik təsadüfi deyil. Müasir futbolun daha sürətli və intensiv xarakter alması klubların oyunçu seçiminə, məşq sisteminə və istedadların inkişaf etdirilməsinə də təsir göstərir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məğlubiyyət göz yaşları, rəqibdən təsəlli: Mundialın duyğulu anı - VİDEO
14:51
DÇ-2026

Məğlubiyyət göz yaşları, rəqibdən təsəlli: Mundialın duyğulu anı - VİDEO

Kolumbiyalı azarkeşlər ağlayan özbək uşağa “Özbəkistan!” şüarları ilə dəstək olublar
“Şəfa” daha üç futbolçu ilə yolunu ayırıb
14:45
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” daha üç futbolçu ilə yolunu ayırıb

Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb
“Fənərbağça”dan böyük sürpriz: Aykut Kocaman yox, Kartal gəldi
14:38
Futbol

“Fənərbağça”dan böyük sürpriz: Aykut Kocaman yox, Kartal gəldi

Səkkiz ildən sonra eyni gündə dönüşü gözlənilən təcrübəli mütəxəssislə danışıqlar son anda dayanıb
Ağasəlim Mircavadov: “Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz”
14:32
Azərbaycan futbolu

Ağasəlim Mircavadov: “Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz”

AFFA Məşqçilər Komitəsinin üzvü ölkə təmsilçilərinin avrokuboklardakı ilk rəqiblərini dəyərləndirib
“Kəpəz” keçmiş baş məşqçisini geri qaytarır?
14:16
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” keçmiş baş məşqçisini geri qaytarır?

Azər Məmmədov “Kəpəz” üçün tanış simadır
“Araz-Naxçıvan” gənc yarımmüdafiəçi ilə iki illik müqavilə bağladı
14:09
Azərbaycan çempionatı

“Araz-Naxçıvan” gənc yarımmüdafiəçi ilə iki illik müqavilə bağladı

Naxçıvan təmsilçisi 21 yaşlı İbrahim Piriyevi əsas komandaya cəlb edib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək