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Ağasəlim Mircavadov: “Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 14:32
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Ağasəlim Mircavadov: “Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz”

“Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz. Avropada zəif komanda yoxdur”.

Bu sözləri AFFA Məşqçilər Komitəsinin üzvü Ağasəlim Mircavadov Azərbaycan təmsilçilərinin avrokuboklardakı ilk rəqiblərini dəyərləndirərkən deyib.

Təcrübəli mütəxəssis Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Uelsin TNS komandası ilə qarşılaşacaq “Sabah”ın şanslarını yüksək qiymətləndirib.

“Birinci təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlamaq müəyyən çətinlik yaradır. Çünki hazırlıq müddəti qısa olur. Bununla belə, mənə elə gəlir ki, “Sabah” heyət baxımından kifayət qədər güclüdür. Əsas məsələ futbolçuların oyunlara hazır vəziyyətdə olmasıdır. Uels klubları adətən avrokuboklarda böyük uğurlara imza atmırlar. Amma bu, rəqibə yuxarıdan aşağı baxmağa əsas vermir. “Sabah” ötən mövsümün ikinci yarısında çox yaxşı futbol nümayiş etdirdi və layiqincə Azərbaycan çempionu oldu. İndi bunu Avropa arenasında təsdiqləməlidir”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

A.Mircavadov Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində İslandiyanın “Vestri” komandası ilə üz-üzə gələcək “Qarabağ”ın da mərhələ adlamağa yaxın olduğunu bildirib:

“Qarabağ” uzun illərdir avrokuboklarda ölkəmizi layiqincə təmsil edir. Komanda istədiyi futbolçuları heyətinə cəlb edib. Buna görə də İslandiya klubunun ciddi problem yaradacağını düşünmürəm. Ancaq futbolda arxayınlaşmaq olmaz. Vaxtilə “Neftçi” ilə İslandiya təmsilçisinə qarşı oynamışıq və onların mübariz komanda olduğunu görmüşük. “Qarabağ” hər oyuna maksimum ciddi yanaşmalıdır”.

AFFA rəsmisi Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Gürcüstanın “Torpedo” (Kutaisi) klubunu sınağa çəkəcək “Zirə”nin də imkanlarını dəyərləndirib:

“Gürcüstan klublarını zəif hesab etmək olmaz. “Torpedo” uzun illərdir yüksək səviyyədə çıxış edən komandadır. Gürcüstanda futbol ənənələri güclüdür. Bununla belə, düşünürəm ki, “Zirə”nin mərhələni keçmək üçün kifayət qədər şansı var. Komandanın heyətində qol vurmağı bacaran futbolçular var və bu amil belə oyunlarda mühüm rol oynayır”.

O, Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindən mübarizəyə qoşulacaq “Neftçi”nin də üstün mövqedə olduğunu vurğulayıb:

“Komanda “Dinamo" (Minsk, Belarus) - "Sileks" (Şimali Makedoniya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. İkinci mərhələdən başlamaq “Neftçi” üçün müsbət məqamdır. Komandanın hazırlıq üçün daha çox vaxtı olacaq. Həmçinin potensial rəqiblərin oyunlarını izləmək və onları analiz etmək imkanı yaranacaq. “Neftçi” heyətinin əsas hissəsini qoruyub saxlayıb. Bu da komandanın iddialı olduğunu göstərir. İnanıram ki, “ağ-qaralar” da uğurlu nəticə qazana bilərlər”.

İdman.Biz
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