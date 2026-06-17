DÇ-2026: Kriştianu Ronaldu altıncı mundialına başlayır, İngiltərə köhnə rəqibi ilə üz-üzə gələcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında yeddinci oyun gününə start verilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün proqramı bir neçə maraqlı qarşılaşma vəd edir. Portuqaliya ilk dünya çempionluğu uğrunda mübarizəsinə başlayacaq, İngiltərə ilk turun ən prinsipial oyunlarından birində Xorvatiya ilə qarşılaşacaq, Qana və Panama vacib xal mübarizəsinə çıxacaq, Özbəkistan isə tarixində ilk dəfə dünya çempionatının final mərhələsində meydana çıxacaq.
Portuqaliya – Konqo Demokratik Respublikası (17 iyun, 21:00)
Portuqaliya K qrupundakı çıxışına Konqo Demokratik Respublikası ilə oyunla başlayacaq. Roberto Martinesin komandası cütün aşkar favoriti sayılır. Avropa təmsilçisi həm təcrübə, həm heyətin dərinliyi, həm də fərdi ustalıq baxımından rəqibindən üstündür.
Görüşün əsas diqqət mərkəzi isə Kriştianu Ronaldu olacaq. 41 yaşlı hücumçu üçün bu dünya çempionatı karyerasında altıncı mundialdır. Portuqaliya yığması ilk dəqiqələrdən turnirə yalnız kapitanının gözəl hekayəsini davam etdirmək üçün deyil, titul uğrunda mübarizə aparmaq üçün gəldiyini göstərməyə çalışacaq.
Afrika təmsilçisi isə dünya çempionatına 1974-cü ildən sonra ilk dəfə qayıdır. Həmin vaxt komanda Zair adı altında çıxış etmiş, üç oyunun hamısında məğlub olmuş və qol vura bilməmişdi.
Konqo Demokratik Respublikasının baş məşqçisi Sebastyan Desabr turnir öncəsi bildirib ki, komandası favoritdən çəkinmək niyyətində deyil və risk etməyə hazırdır. Konqoluların heyətində Avropanın güclü liqalarında çıxış edən futbolçular var və sürətli əks-hücumlar onların əsas silahı hesab olunur. Bununla belə, Portuqaliya bu qarşılaşmanın aşkar favoriti olaraq qalır.
İngiltərə – Xorvatiya (17 iyun, 23:59)
Yeddinci oyun gününün mərkəzi qarşılaşmalarından biri L qrupunda keçiriləcək. İngiltərə yığması Xorvatiya ilə üz-üzə gələcək.
Kağız üzərində favorit Tomas Tuxelin komandasıdır. İngiltərə həm turnirin ən bahalı və balanslı heyətlərindən birinə malikdir, həm də çempionluğa əsas namizədlər sırasındadır.
Lakin Xorvatiya ingilislər üçün adi rəqib deyil. 2018-ci il dünya çempionatının yarımfinalında xorvatlar əlavə vaxtda 2:1 hesablı qələbə qazanaraq İngiltərəni mübarizədən kənarlaşdırmışdı. Daha sonra İngiltərə AVRO-2020-də 1:0 hesablı qələbə ilə revanş alsa da, bu cütün psixoloji fonu hələ də xüsusi olaraq qalır.
Tərəflər arasındakı oyunların ümumi statistikasında üstünlük İngiltərənin tərəfindədir: 6 qələbə, 3 məğlubiyyət və 2 heç-heçə. Buna baxmayaraq, xorvatlar təcrübəsi, xarakteri və güclü yarımmüdafiə xətti ilə həmişə təhlükəli rəqib hesab olunur.
Tuxel oyun öncəsi bildirib ki, dünya çempionatının təzyiqi komandasının potensialını daha yaxşı üzə çıxaracaq. Bununla yanaşı, heyətlə bağlı problemlər də var. Tino Livramento zədə səbəbindən turniri buraxıb, onun əvəzinə Trevo Çaloba çağırılıb. Bukayo Sakanın iştirakı isə axil vətərindəki problem səbəbindən sual altındadır.
Xorvatiya yığmasının əsas fiqurları yenə də Luka Modriç, Mateo Kovaçiç və İvan Perişiçdir. İngiltərə favorit sayılsa da, bu, statusun heç nəyi zəmanət vermədiyi oyunlardan biridir.
Qana – Panama (18 iyun, 03:00)
L qrupunun digər oyununda Qana Panama ilə qarşılaşacaq.
İngiltərə və Xorvatiyanın da yer aldığı qrupda bu görüş xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hər iki komanda üçün pley-off mərhələsinə vəsiqə uğrunda mübarizədə xal qazanmaq baxımından ən real imkan məhz bu oyundur.
Bu cütdə aşkar favorit yoxdur. Qana dünya çempionatlarındakı daha zəngin təcrübəsi və hücum xəttindəki fərdi keyfiyyətlər hesabına bir qədər üstün görünür. Lakin Panama son illərdə daha nizamlı və fiziki cəhətdən güclü komandaya çevrilib. Buna görə də afrikalıları aşkar favorit adlandırmaq çətindir.
Komandalar dünya çempionatlarında indiyədək qarşılaşmayıblar. Panama üçün bu görüş tarixi nəticə əldə etmək imkanıdır. Komanda 2018-ci ildəki debüt mundialında bütün oyunlarda məğlub olub və final mərhələsində hələ də xal qazanmayıb.
Qana isə turnirə ciddi itki ilə başlayıb. Tomas Parti Kanadaya girişinə icazə verilmədiyi üçün Torontoda keçiriləcək oyunda iştirak edə bilməyəcək. Baş məşqçi Karluş Keyruş yarımmüdafiə xəttini yenidən formalaşdırmalı olacaq ki, bu da qarşılaşmanı daha da maraqlı edir.
Özbəkistan – Kolumbiya (18 iyun, 06:00)
Yeddinci oyun gününün proqramını K qrupunda keçiriləcək Özbəkistan – Kolumbiya oyunu tamamlayacaq.
Özbəkistan millisi üçün bu, tarixi hadisədir. Komanda dünya çempionatının final mərhələsində ilk oyununa çıxacaq.
Görüşün favoriti Kolumbiya sayılır. Cənubi Amerika təmsilçisi DÇ-2022-ni buraxdıqdan sonra yenidən mundiala qayıdıb və böyük ambisiyalarla çıxış edir. Nestor Lorensonun rəhbərliyi altında kolumbiyalılar sabitliyini bərpa edib, Amerika Kuboku-2024-ün finalına yüksəlib və yenidən böyük uğurlar uğrunda mübarizə aparacaq komanda təsiri bağışlayır.
Kolumbiyanın əsas ulduzları Luis Dias və Xames Rodrigesdir. Xüsusilə Xames üçün bu turnir xüsusi əhəmiyyət daşıyır. O, məhz 2014-cü il dünya çempionatında dünya futbolunun əsas simalarından birinə çevrilmişdi. Həmin mundialda Kolumbiya 1/4 finala qədər irəliləmişdi.
Özbəkistan isə debüt matçına çəkinmədən çıxmalıdır. Komandaya 2006-cı ilin dünya çempionu və "Qızıl top" mükafatı laureatı Fabio Kannavaro rəhbərlik edir. O, futbolçularını tarixi məqamdan qorxmamağa və debütdən zövq almağa çağırıb.
Diqqət mərkəzində "Mançester Siti"nin müdafiəçisi Abduqodir Xusanov və komandanın kapitanı Eldor Şomurodov olacaq.
Tərəflər indiyədək heç vaxt qarşılaşmayıblar. Bu səbəbdən Kolumbiya üçün rəqibi təhlil etmək daha çətindir. Lakin təcrübə, heyət keyfiyyəti və turnirdəki status baxımından bu cütün favoriti yenə də Kolumbiya hesab olunur.