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UEFA-da püşkatma günü: “Sabah”ın ilk rəqibi müəyyənləşir

Futbol
Xəbərlər
16 İyun 2026 09:20
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UEFA-da püşkatma günü: “Sabah”ın ilk rəqibi müəyyənləşir

Bu gün “Sabah” futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının 2026/2027 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatma mərasimi İsveçrənin Nyon şəhərində, UEFA-nın mənzil-qərargahında keçiriləcək.

Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.

Azərbaycan təmsilçisinin bu raunddakı potensial rəqibləri İrlandiyanın “Şemrok Rovers”, Uelsin TNS, İslandiyanın “Vikinqur”, Şimali İrlandiyanın “Larne”, Finlandiyanın “KuPS”, Qazaxıstanın “Kayrat”, Moldovanın “Petrokub”, Estoniyanın “Flora”, Cəbəllüttariqin “Linkoln”, Rumıniyanın “Universitatya Krayova”, Farer adalarının “Klaksvik”, Kosovonun “Drita”, Bosniya və Herseqovinanın “Borats” və Latviyanın “Riqa” kollektivləridir.

Qeyd edək ki, birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 7-8-i və 14-15-də keçiriləcək.

İdman.Biz
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